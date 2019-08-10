الكذب السياسي،

نعيم الهاشمي الخفاجي

امتاز الساسة عبر تاريخهم في الكذب، وتضليل الرأي العام، بالتاريخ الاسلامي اول شخص اتبع اسلوب الكذب ووضع الاحاديث لخداع عامة الناس هو معاوية بن ابي سفيان، وزع المال العام لوضع احاديث تخدم مشروعه للوصول للحكم، عندما استشهد الامام علي ع في محراب مسجد الكوفة ووصل الخبر لاهل الشام ان علي ع استشهد بالصلاة وقد ذكر ابن هشام في السيرة الحلبية قال اهل الشام أعلي يصلي، السياسة نفاق وكذب، ميكافيلي قال الغاية تبرر الوسيلة،

لذلك اكثر كلمة اختلط فيها الكذب بالكذب، لا بالصدق، هي : السياسة.واصبح السياسي فاقد للانسانية والصدق، خلال حياتنا عشنا مع اصدقاء سنوات طويلة مجرد احتلوا منصب سياسي قاموا بعزل انفسهم عن رفاق دربهم وان كلفتهم بشيء لربما تحتاجة يقولون لك نحن بالخدمة وبمرور الوقت تكتشف انهم يكذبون،

الانسان بطبيعته يولد بالفطرة يحمل صفات وقيم انسانية، لكن المحيط الذي يحيط به ان كان محيط مريض وسيء ينقل الامراض والتصرفات السيئة للسياسي، وخاصة اذا كانت بلدان تعاني من امراض مزمنة من خلافات مذهبية وعرقية ضمن النسيج الاجتماعي للمجتمع الواحد، الانسان الجيد يشعر بالطاهرة واذا كان طاهر يشعر بالصدق، اما اذا تلوث ضميره بالملوثات يصبح فاقد للضمير والانسانية وتتطور ابداعاته في مجال الكذب والنفاق،

في جسم الانسان تكون هناك أعضاء داخل الجسم يكمل بعضها البعض الآخر وكل عضو له وظيفته، الدماغ، مصدر التفكير، واللسان للكلام والتذوق، واليدين، والرجلين للحركة والمسير ….الخ ولايمكن لليدين والارجل ان تتحرك بدون وجود اعصاب وخلايا وغدد …الخ وأكثر الامور فساداً فساد الضمير الانساني الذي يفقد الضمير الانساني يكون صاحب قلب اسود وصاحب القلب الاسود يكون صاحب عقل شيطاني يستعمل خطط الحيل والكذب بخداع الناس وتضليلهم،

جوارح الانسان تتبلور في لجوارح، من الجوارح : اللسان، الذي يصبح سليط ويقلب الاكاذيب الى حقائق، هذا هو معترك السياسة وخاصة في بلدان الشرق الاوسط،

يكذب السياسي سواء كان سياسي بحزب علماني او متأدلج او رجل دين تكفيري يكفر بني البشر مثل مشايخ الوهابية عندما يكفرون الشيعة هم يعلمون كذب ادعائاتهم لكنهم يكفرون الشيعة لاسباب سياسية يتم تغليفها كذبا وزورا في اسم الاسلام بل الكثير من شيوخ الوهابية يجعلون من بعض زوجات النبي محمد ص وسيلة للكذب على الشيعة، بينما تجد لدى ملوك وقادة الوهابية ساسة نسائهم فاسدات لكنهم يحجمون عن ذكرهن اكراما للملك والزعيم وعندما تصل القضية لشرف النبي محمد ص تراه لايتحرج ان يفتري ويقول ان الشيعة اتهموا ازواج النبي محمد ص بكذى، او ان الشيعة يبغضون ازواج النبي محمد ص …….الخ من الاكاذيب الرخيصة،

هذا الصنف من البشر يمتهن الكذب – فهو يكذب على شعبه وعلى انصار مذهبه ودينه ، ثم يستمر يكذب ويكذب؛ حتـى يصـدّق هـو نفسه بكـذبه، ويقسم بالله ويجزم أنه صـادق رغـم نَـتـانة اكاذيبـه،

واكبر كارثة و طامّة ، عندما يصدّق الكذاب اكاذيبه

بحيث يبلغ التعصّب انه يرى ناس تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وهو يكذب ويقول ان الشيعة لايصلون ولايصومون وعندهم قرآن ثاني وكذلك الحال بالسياسي الحزبي تراه يفتري على خصمه بطرق مبتذلة،

لم يعد الكذب في السياسة بكل مسمياتها بما فيها الدينية حالةً، بل ظاهرةٌ، ظلامية مدمرة،

هذه الامور يفهمها اصحاب الضمائر النبيلة الغير متلوثة بأمراض الكذب وهم قلة من الكتاب المستنيرين، وان أكثر ما يرعب الحكام المستبدين، ويهزّ عروشهم. . أن يظهر للعلن كتاب يشيعون الحقيقة والمعرفة ويحاولون عزلهم بحجة انهم خونة ومتصهينيين وعملاء ……..الخ

الانظمة الحاكمة والمؤسسة الوهابية يخشون من وجود ترابط اخوي او انساني او قبلي بين ابناء مجتمعاتنا العربية ومعرفة الحقيقة،

هناك حقيقة

لماذا الشعوب العربية تريد إسقاط انضمتها؟!. . هل هي مؤامرة خارجية ام ان الشعوب سئمت، وعندما ثارت الشعوب للاسف بفضل المال الخليجي وجهود ٧٠ عاما استطاعت الدول الخليجية الناشرة للوهابية توهيب الشعوب العربية وانتجت لنا عصابات ارهابية قضت على احلام الجماهير العربية في ايجاد تغير حقيقي سلمي ديمقراطي، من حق المواطن المسلم ان يكون سنيا او شيعيا يعتقد ان ذلك يوصله لله ومن حق الغير مسلمون العيش مع ابن الوطن المسلم وتكون المواطنة هي الميزان وقد تكلم الامام علي ع بكلمة راقية حيث قال الخلق اما اخ لك في الدين او شبيه لك في الخل.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.