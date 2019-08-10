المغني العراقي إسماعيل فاضل: الموسيقى والغناء وسيلة تقرب الشعوب وتدفع نحو السلام

تحدث إلى «المجلة» قبل صعوده إلى منصة حفله الذي أقيم بمركز التراث العراقي في إسرائيل

* شهدت إسرائيل زيارات شخصيات عراقية عدة، بينهم دبلوماسيون سابقون لكن معظم هذه الزيارات تنتهي بهدوء ومن دون ضوضاء الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي

* أحيا إسماعيل فاضل مئات الحفلات في مختلف أنحاء العالم، لكن واحدة من الحفلات التي أحياها في لندن للجاليات العربية، والعراقية بشكل خاص، بقيت راسخة في ذهنه

* العراقيون في إسرائيل هم أكثر جالية تهتم بتراثها القديم وتقيم الحفلات الموسيقية العربية بشكل دائم

* فاضل: حضوري إلى إسرائيل، وكعراقي غير يهودي ومن عائلة عراقية عريقة، هو دفعة كبيرة وداعمة للسلام

تل أبيب: الشبكات الاجتماعية تضج ضده بعاصفة نقد وتهجمات، لكنه يعتبر حضوره رسالة سلام..

العراقيون في إسرائيل هم أكثر جالية تهتم بتراثها القديم وتقيم الحفلات الموسيقية العربية بشكل دائم. يوجد بينهم الكثير من المؤلفين، الأدباء والشعراء، والموسيقيون. وعندما يصدح صوت غناء عراقي في تل أبيب، يعيش يهود العراق نشوة العائلة الصغيرة الحالمة بالعراق، بعاداته وتقاليده وتراثه. لكن هذا الشعور يزداد حرارة، عندما يكون الصوت عراقيا عربيا جاء خصيصا من العراق إلى إسرائيل ليتحفهم بتلك الأغاني التي يصرون على سماعها ويمتنعون عن نسيانها ويورثونها جيلا بعد جيل. وتجعلهم النشوة سابحين في حلم زيارة العراق في ظروف سلام، بغض النظر عن الأختلافات السياسية. هذا الشعور الذي يرفضه البعض من غير اليهود ويعتبرونه تطبيعا مع إسرائيل، حطمه بعض العراقيين وكسروا الحواجز وقدموا إلى إسرائيل كرسل سلام.

إسماعيل فاضل، المطرب العراقي، حضر إلى تل أبيب، لتقديم حفل غنائي لتكون زيارته هذه المرة واحدة من عشرين زيارة لإحياء حفلات خاصة ليهود العراق. جاءت هذه الزيارة في وقت انتشرت فيه شائعات بأن إسرائيل هي التي قصفت شمالي بغداد، لتتحول حفلته هذه المرة إلى نقاش عاصف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لكن الفنان العراقي تعامل مع هذا النقاش، وما تضمنه من تهديدات وإهانات، كما سبق وتعامل مع التهجمات الكثيرة والخطيرة، التي تلقاها بعد أول حفل له في إسرائيل.

«أنا على قناعة بأن الموسيقى والغناء وسيلة تقرب الشعوب وتدفع نحو السلام. أرى أن حضوري إلى إسرائيل، وكعراقي غير يهودي ومن عائلة عراقية عريقة، هو دفعة كبيرة وداعمة للسلام»، راح يحدثنا قبل صعوده إلى منصة حفله الذي أقيم في مركز التراث العراقي في أور يهودا، التي تعتبر المعقل الأول ليهود العراق وتسمى في إسرائيل «العراق الصغيرة»، وتعتبر رمات غان المعقل الثاني لهم، وأقام فيها حفلا ثانيا خلال هذه الزيارة