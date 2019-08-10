شاهد.. روبوت ياباني لعمل القهوة والقيام بأعمال التنظيف

بابتسامة وعبارات تحية وخفة يد يستطيع الروبوت الياباني المزود بذكاء اصطناعي إعداد المشروبات وتقديمها للزبائن، بعد تقديم عبارات الترحيب لهم، بحسب التقرير المصور لقناة الغد الإخبارية، والذي أوضح أن الشركات اليابانية العاملة تسعى في مجال التكنولوجيا إيجاد بدائل لأداء بعض مهام البشر بعد انخفاض معدلات المواليد.

وأفاد التقرير بأن الروبوت بإمكانه إعداد القهوة وملئ الأكواب فضلًا عن تنظيف المرشحات بعد صنع القهوة، كما يتبادل أطراف الحديث مع الزبائن بخفة ظل.

وأشار التقرير إلى أن الروبوت الياباني يمكنه تقدير جنس كل عميل وعمره وما يشعرون به، كما تعمل الشركة المصنعة الأن لصناعة روبوت يتمكن من إعداد الطعام وتقديمه.