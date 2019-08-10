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ضبط مبالغ مسروقة بحوزة مسافرة كينية أثارت الفوضى بمطار البصرة (صورة)

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية/منفذ مطار البصرة الدولي، السبت، ضبط مسافرة كينية الجنسية تعمل كمدبرة منزل بحوزتها مبلغ من المال المسروق تروم السفر إلى بلادها على متن الخطوط الجوية القطرية.

وذكرت الهيأة ان “المسافرة الكينية الفوضى في المطار بسبب منعها من السفر من قبل مكتب الخطوط الجوية القطرية لان موعد السفر يوم العاشر من شهر آب وكان حضورها يوم التاسع من آب وعند إبلاغها بضرورة التقيد بمواعيد السفر المحددة والمثبتة أثارت الفوضى في صالة المطار منتهكة الامتثال لتعليمات وضوابط أمن وسلامة الطيران المدني “.

وتابعت “وعند تدقيق جواز المسافرة تبين أنها تعمل مدبرة منزل لدى إحدى العوائل في محافظة ذي قار ووجد بحوزتها مبلغ من المال (11.655.000)مليون دينار عراقي بعد الاستفسار من العائلة العراقية عن مصدر هذا المبلغ الذي بحوزتها تبين أنها قامت بسرقته”.

وأشارت الى انه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي من قبل الجهات ذات العلاقة واحالتها الى مركز شرطة مطار البصرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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