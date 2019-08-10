عبدالمهدي : ممكن نقل المزيد من المتشددين من سوريا الى العراق لمحاكمتهم

أكد رئيس الوزراء العراقي ، عادل عبد المهدي ، يوم الجمعة ، أن الأحكام الصادرة بحق المتشددين ، وخصوصا الفرنسيين في العراق، غير قابلة للتفاوض.

وأشار عادل عبد المهدي في أول لقاء طويل له مع وسائل إعلام محلية ودولية ، إلى أنه من الممكن نقل مزيد من المتشددين من سوريا.

وقال رئيس الحكومة: “في العراق أحكام الإعدام أحكام قانونية وقضائية.. أوروبا اتخذت القرار بإلغاء أحكام الإعدام، ونحن نقدر هذا الشيء، لكن لدينا خلاف”.

وتابع أنه “يتم بحث هذه الأمور بيننا باستمرار وبشكل متواصل.. هم حريصون على مصالحهم ومصالح مواطنيهم ، ونحن أيضا حريصون على قوانيننا ومصالحنا ومصالح مواطنينا”.

وشدد عبد المهدي على أن الجانب القضائي لن يجيز للدولة العراقية إعفاء أحد من الإعدام.

والمعروف أنه حُكم على مئات المسلحين المتطرفين الأجانب بالإعدام أو السجن المؤبد في العراق ، بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم “داعش” ، وبين هؤلاء 11 فرنسيا حكموا بالإعدام و3 بالمؤبد، علما أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ أي حكم إعدام.

رئيس الوزراء العراقي قال إن بلاده تتوخى الدقة في استعادة النازحين العراقيين من معسكر “الهول” في سوريا.

وذكر عبد المهدي أن معسكر الهول يضم حاليا نحو 70 ألف نازح بينهم نحو 30 ألف عراقي من النساء والأطفال والرجال ، موضحا أن بغداد تعمل على إعادة أولئك النازحين إلى مخيمات داخل العراق بعد التأكد من عدم انتمائهم لتنظيم “داعش”.

ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن بغداد أرسلت العديد من الوفود الرسمية إلى المعسكر المذكور، لتدقيق بيانات النازحين والتعرف عليهم قبل الموافقة على نقلهم إلى العراق ، موضحا أن الأمر قد يستغرق وقتا طويلا لأن الكثير منهم لا يمتلكون أوراقا ثبوتية.

وأشار إلى أن العراق أعاد بالفعل عددا منهم بشكل مدروس، لأن حكومته لا تريد انتقال دعوة “داعش” مجددا إلى البلاد على حد وصفه.

يذكر أن معسكر “الهول” يضم آلاف النازحين، وبينهم أعداد كبيرة من أسر مسلحي “داعش” الذين نقلوا إليه بعد معارك منطقة الباغوز السورية وهزيمة التنظيم هناك.

كما كشف عبد المهدي ، عن اعتراضات سياسية منعت عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة ، قائلاً إنه “لا يوجد اعتراض من اي طرف على عودة جميع النازحين الى مناطقهم”، مستدركا “لكن سياسيا هناك من يعترض”.

وفيما أشار إلى أن “الكثير من النازحين قد عادوا الى مناطقهم”، رأى أن “الحكومة الحالية ورثت الكثير من الأحمال التي لايمكن انجازها حتى في سنوات”.

رئيس الوزراء العراقي نفى وجود تغييرات مقبلة في كابينته الوزارية ، فيما دعا لجنة التربية النيابية إلى تقديم اسماء 3 مرشحين لتولي حقيبة وزارة التربية “من مدينة الموصل” ليختار واحد منها شرط ضمان تمريره داخل البرلمان.

وتابع ” لم نضع تغييرات وزارية حتى الآن، ولم نطرح شيء بهذا الخصوص”، مؤكدا على ضرورة “إكمال التشكيلة الوزارية”.

وأضاف، أن “مجلس النواب رفض الأسماء التي قدمناها إليه كمرشحين لمنصب وزير التربية” . عبدالمهدي قال ايضاً أن “الحكومة قدمت منهاجا عن انجازاتها خلال الستة اشهر الأولى، وهو منهاج تفصيلي والتشكيك به يفصل فيه العقل والمنطق، وهو منهاج حدد نسب الانجاز في جميع مؤسسات الدولة”.

وكان نواب قد انتقدوا، مؤخرا، عدم تلبية بعض الوزراء دعوات استضافة برلمانية وجهت إليهم، وكذلك عدم الإجابة على أسئلة نيابية، وتوعدوا باستجوابهم في البرلمان بعد انتهاء عطلته التشريعية الحالية، فيما رجح بعضهم أن “تشهد الفترة المقبلة إقالة وزارء، حتى يصل عدد الكابينة الوزارية إلى النصف”.

وبخصوص قراره بدمج مليشيات الحشد في الجيش العراق ، اشار عبدالمهدي بالقول انهم بدأوا بدأوا بتنفيذ الامر الديواني الخاص بذلك، وان ” الجزء الاعظم من الحشد الشعبي يراها خطوة ايجابية وانها تُنصف التضحيات التي قدمها الحشد الشعبي وتؤطره في اطار القوات المسلحة ، ولا توجد اي ضغوطات بخصوص هذا الامر” . مضيفاً ” لدينا سياسة ثابتة وواضحة تطبق بشكل ثابت، وهناك خطوات مدروسة نقوم بها ، والامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي يعالج ملفا معقدا يحتاج الى تدرّج ووقت ” .