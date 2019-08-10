عقد سبع ورش عمل متخصصة خلال مهرجان أفلام الأطفال في مدينة إصفهان بحضور معلمين أجانب

منصور جهانی- تم عقد 7 ورشات متخصصة خلال العرض (الدولي) للمهرجان الدولي الخاص بأفلام الأطفال و اليافعين بنسخته ال-32 في إيران.

وفقا لما نقله المكتب الإعلامي للمهرجان الدولي لأفلام الأطفال و اليافعين للنسخة ال-32، فقد تم الإعلان عن جدول الورش التعليمية و محاضرات العرض (الدولي) للمهرجان الدولي الخاص بأفلام الأطفال و اليافعين بنسخته ال-32 في مدينة إصفهان.

سيتم عقد 7 ورش ضمن العرض الدولي بحضور معلمين دوليين من ذوي الخبرة خلال المهرجان الدولي لأفلام الأطفال و اليافعين بدورته ال-32، و التي ستوضّح عناوينها كالأتي:

1 – «إلى أي نوع سينمائي ينجذب الأطفال إليه؟» What type of cinema is preferred by children? الأستاذ: «لوته سوندسن» Lotte Svendsen من دولة الدنمارك

2 – سينما الأطفال الإيرانية المعاصرة بالإضافة للتأكيد على السينما الخاصة بـ«عباس كيارستمي» و «مجيد مجيدي»، Iranian contemporary cinema for children: Focus on Abbas Kiarostami and Majid Majidi الأستاذ: «أنوش بابايان» Anush Babayan من دولة أرمينيا

3 – «سوق أفلام كان، سوق أفلام برلين، كيف يتم تسويق أفلامنا في الأسواق العالمية؟» Marche du Film European film market (EFM) How to present our film in global film markets? الأستاذ: «مود آمسون» Maud Amson من دولة فرنسا بالإضافة لحضور مدير سوق للمهرجان الدولي كان، «يانا ولف» Jana Wolf

4 – «كيف بإمكانك إنتاج فيلم أنيميشن قصير خاصتك؟» How to make a self-taught short animation film? الأستاذ: «ألكسندر أتانه» Alexandre Athané من دولة فرنسا

5 – «سينما الواقع الإفتراضي في العصر الجديد» VR Cinema in new age الأستاذ: «يو جانغ هيون» Yoo jung hyun من دولة كوريا الجنوبية

6 – «الإستراتجيات الحديثة لنقد الفيلم» Contemporary strategies in film critique الأستاذ: «كاترينا دوكورن» Katharina Dockhorn من دولة ألمانيا

7 – «فيلم خاص بمحو الأمية لدى الأطفال» Film literacy for children الاستاذ: «دراغان ميلينكوويج» Dragan Milkonovic من دولة صربيا.

يشار إلى أن فعاليات النسخة الـ32 من مهرجان أفلام الأطفال و اليافعين الدولي في إيران ICFF بإدارة «عليرضا تابش» من تاريخ 19 أغسطس حتى ال26 من الشهر ذاته لعام 2019 بعرض الأفلام الروائية الطويلة، الروائية القصيرة و أفلام الرسوم المتحركة الطويلة منها و القصيرة في مدينة إصفهان التاريخية.

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لمزيد من الإطلاع: https://en.icff.ir/

إدارة العلاقات العامة لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي باصفهان.