غدا الاحد .. الشيوعي العراقي يستقبل المهنئين بعيد الاضحى المبارك

كل عام وانتم بخير

يستقبل الحزب الشيوعي العراقي المهنئين بمناسبة عيد الاضحى المبارك على قاعة بيتنا الثقافي / ساحة الاندلس يوم الاحد 11/ 8/ 2019، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

اللجنة المركزية