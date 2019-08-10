غدا الاحد .. الشيوعي العراقي يستقبل المهنئين بعيد الاضحى المبارك

كل عام وانتم بخير
يستقبل الحزب الشيوعي العراقي المهنئين بمناسبة عيد الاضحى المبارك على قاعة بيتنا الثقافي / ساحة الاندلس يوم الاحد 11/ 8/ 2019، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.
اللجنة المركزية
كل عام وانتم بخير
يستقبل الحزب الشيوعي العراقي المهنئين بمناسبة عيد الاضحى المبارك على قاعة بيتنا الثقافي / ساحة الاندلس يوم الاحد 11/ 8/ 2019، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.
اللجنة المركزية
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