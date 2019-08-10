قضية للمناقشة

زينب الكعبي

2,650,000 مليون دولار اميركي منحة الامم المتحدة لتمويل المنظمات النسوية في محافظات البلاد كافة وعددها 12 منظمة، بعد تأهيلها للحصول على مبلغ المنحة والتي حددته الوثيقة من (100-300 ألف دولار) لكل منظمة وخلال مدة لا تتجاوز سنتين (2019-2020)..

المنحة مشتركة بها كندا..النمسا..المملكة المتحدة ومخصصة لمشاريع تأهيل وتطوير واقع المرأة بالعراق والمشرف على هذه المنحة السيدة ذكرى علوش أمين بغداد..

الذي اعرفه بعض هذه المنظمات (سكن عوائل )مثلا منظمتين تُدار من خلال نفس الشخص بغير اسم أو مثلا تدار من قبل اقارب الشخص او تختار اشخاص مجرد ظاهرة لعمل مشروع مثل اختيار فنانة او اعلامية او طبيبة وبعدها يتم الاستغناء عنهن حسب المصلحة النفعية وحسب انتفاء الحاجة وبعد ذلك نسمع صيت المناوشات..المهم ياجماعة هذه المنظمات دائما لهم الحصة الدسمة في المُنح وسرقوا قوت المنظمات الي تعمل بجدية وحرص وكفاءة لانصاف شرائح قست عليهم ويلات حكومات جائرة مثل المعنفات والمهجرات والمهمشات والايتام وملفات كبيرة جدا..هؤلاء اللصوص والمافيات اغلبهم من غير الكفاءات للمعايير الانسانية سرقوا قوت المستضعفات وتاجروا بهن وبقضاياهن وتعمدوا تضليل الرأي العام الدولي ..

مُنح بملايين الدولارات لمدة سنتين المفروض ستقدم لهم مشاريع على سبيل المثال انشاء معامل خياطة او طعام او تعليم او مهارات حتى يكون لهم مورد مالي يسد معيشتهم او دار ايواء للمهجرات والنازحات مثلا..الموضوع كما اراه ويراه البعض هذه المنظمات المتاجره تعمل دورات تدريبية وورش عمل تمنح شهادات فقط لاغير والتقاط صور للحصول على الدعم لتوظيفه لمصالحهم الشخصية والنفعية ومظاهر الثراء وانتقاء السيارات الفارهة وتغيير نمط حياتهم اصبح السمة البارزة لهم.. واما البقية فالقليل جدا من تلك المنظمات لديها مشاريع صغيرة لتمويل شرائح مهمشة من النساء..

انا وانتم سنكون من المنتظرين لسنتين لنرى هل ستتمكن هذه المنظمات بتحسين واقع النساء في العراق بكل المحافظات..وهل سنلتمس تغيير جذري ولا نرى مظاهر نساء قمامة أو مقابر أو نساء سكنة العشوائيات سيما ان بعض الدوائر الحكومية العراقية ستشرف على هذه المنح ..وبعدها اما يراد لنا تقييم او انهاء دور هذه المنظمات وإحالتها للقضاء

زينب الكعبي