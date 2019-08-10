ما هي الأطعمة التي تحرمها الديانات حول العالم؟

تعتبر المحرمات المتعلقة بالطعام الأكثر شيوعاً بين الأديان، سواء تلك القديمة التي عرفتها البشرية باكراً أو الحالية التي تنتشر في مناطق واسعة بالعالم.

الهندوسية

يؤمن الهندوس بقدسية الطبيعة، كجزء من اعتقادهم بالتناسخ، ولحم البقر بالتحديد محرّم في الديانة الهندوسية، إذ يعتقدون بقدسية البقر، وتحظى بتقدير كبير، وفي بعض المقاطعات الهندية هناك قوانين ضد بيع وذبح البقر.

البوذية

كما الهندوس، يؤمن البوذيون بالتقمص، ويمتنعون عن ذبح الحيوانات، إذ إن أرواحها قد تكون سكنت في أجساد بشر آخرين، وإيمانهم باللاعنف يشجّعهم على اتباع نظام غذائي نباتي.

السيخية

تشجع السيخية أتباعها على تجنّب اللحوم، واتباع نظام غذائي نباتي يشمل الخضار والفواكه والألبان، مثل الهندوس، إذ يشاركونهم الإيمان باللاعنف.

البهائية

يمتنع البهائيون عن شرب الكحول، ويتجنّبون أي شيء يؤثر على وعيهم، وقد يستهلكونها فقط لأسباب طبية.

اليانية

يؤمن اليانييون بالتعايش السلمي اللاعنفي مع الطبيعة، فاللحوم ليست الشيء الوحيد الممنوع، ولكن الأسماك والبيض والعسل والكحول والخضراوات الجذرية والتين أيضاً. كذلك يحظر بعض الخضار، مثل الثوم والبصل، لأنه يقال إنهما يحفزان الرغبات المظلمة والجنسية.

اليهودية

يلتزم اليهود بأكل اللحوم المذبوحة على الطريقة الخاصة بهم، وتشمل المحرمات كذلك لحم الخنزير والمحار.

المسيحية

يمتنع المسيحيون الكاثوليك عن أكل اللحوم وكل ما يتصل بها خلال فترة الصيام الخاصة بهم، في حين أن جماعات أصغر مثل مورمون لا تشرب الكحول أو الكافيين، إيماناً منها بأهمية ذلك للصحة الجسدية والروحانية.

الإسلام

يلتزم المسلمون بتناول اللحوم الحلال، المذبوحة على الطريقة الإسلامية، ويمتنعون عن لحم الخنزير والكحول.