مجلس البصرة بشأن استهداف أحد أعضائه: رسالة تهديد هذا مفادها

استنكر مجلس محافظة البصرة، اليوم السبت، استهداف اعضاءه بسبب ابداءهم ارءاهم حول القضايا والمواضيع المعروضة عليهم، فيما أشار إلى تلقي عضو المجلس أحمد السليطي رسالة تهديد عبر استهداف منزله بعبوة صوتية.

وقال المجلس في بيان، إنه “يستنكر استهداف اي عضو من اعضائه على خلفية ممارستهم لحقهم القانوني في ابداء ارائهم حول مختلف القضايا والموضوعات المعروضة عليهم، كما حصل مؤخرا لعضو مجلس المحافظة احمد السليطي من خلال استهداف منزله الشخصي بعبوة صوتية، يقصد منها ارسال رسالة تهديد وتحذير بطريقة بائسة لايفعلها الا الاراذل والجبناء من الناس”.

وتعهد مجلس البصرة، بأنه واعضاءه “لن يضعفوا او يتراجعوا عن خدمة مواطني محافظتم والدفاع عن حقوقهم، ولن تثني عزائمهم بامثال هذه الاساليب البائسة”، مطالبا الأجهزة الأمنية بـ”مضاعفة جهودها لحماية مواطني المحافظة عموما وموظفيها ومسؤوليها وعوائلهم، وكشف المجرمين وتقديمهم للعدالة باسرع وقت ممكن”.