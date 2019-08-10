مسرور بارزاني يهنئ مسلمي كوردستان والعراق والعالم بعيد الأضحى

هنأ رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، مسلمي كوردستان والعراق والعالم بعيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس حكومة الإقليم في رسالة تهنئة: «بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أتوجه بأحر التهاني والتبريكات لمسلمي كوردستان والعراق والعالم، كما أهنئ ذوي الشهداء والبيشمركة الأبطال بشكل خاص».

وأضاف بارزاني «نأمل في هذه المناسبة المباركة أن تنتهي جميع التوترات والإشكالات التي تعاني منها المنطقة بشكل سلمي وعن طريق الحوار وأن يستتب الأمن والسلام والاستقرار في جميع الأرجاء».

واختتم قائلاً: «كما نأمل أن نتعاون جميعاً وبصفوف موحدة على خدمة الشعب والتقدم بالوطن بشكل أفضل».