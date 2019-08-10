هل سيكون لاية الله السيستاني قبر وتشييع؟



هل سيكون هنالك قبر ومزار كبير للسيستاني بعد وفاته في، النجف او سيستان؟.

في حوار مع مجموعة من، الإعلاميين حول تأثير تصاعد الأزمة بين طهران وواشنطن على العراق وبعد إعلان، إيران رسميا إحتجاز ناقلة نفط عراقية في 4آب2019!، قلت بعد السؤال عن، هذه الجزئية :

أعتقد، اذا تم الإعلان الرسمي، عن وفاة اية الله السيد علي السيستاني “91 عاما”، لن يكون له تشييع شعبي، ورسمي عظيم كتشييع اية الله السيد روح الله الخميني في، ايران عام 1989 عن، عمر ناهز الـ90 عاما او تشييع “مفترض” لاية الله السيد علي خامنئي في إيران في حالة الإعلان، عن وفاته.

وذلك، لأن الدولة العميقة الحاكمة في العراق بعد 2003 لا تجد مصلحة خاصة، في، تكريم وتعظيم السيستاني، وبناء قبر ومزار مشابه لقبور آيات الله آخرين في، العراق او إيران!؟.

نعم، الدولة العميقة ستنظم تشييع، وتعلن عطلة رسمية، وتقيم حفل تأبيني، وتمرمرور سريع على، فتوى الجهاد الكفائي التي أعلنها السيستاني في، 13 حزيران2014 وليس في، 9 نيسان2003

” فتوى المتطوعون، الذين اصبح اسمهم الرسمي لاحقا ” الحشد الشعبي” بوجود وعلم، وسكوت اية الله السيستاني!؟ “.

دور النجف بعد الوفاة

أعتقد، سينتهي ذكر السيستاني الذي تعاظم دوره بعد 2003 تدريجيا، وسينتهي او يتراجع دور الزعامة الشيعية الكبرى، في مدينة النجف بعد وفاة السيستاني، ولكن سيعود دورالحوزة النجفية ورمزيتها التأريخية ” المعاهد الإسلامية الشيعية ” بعد فترة ليست بالقصيرة بعد وفاته، والأعمار بيد الله.

. الصورة المرفقة مع المقال لاية الله السيد علي السيستاني مع أستاذه اية الله السيد أبو القاسم الخوئي

قاسم المرشدي

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