وفد من “فيفا” يصل اربيل .. هذه مهمته

وصل إلى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساء الجمعة، وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الذي كان قد وصل بغداد في وقت سابق ، وذلك لاجراء جولة تفتيشية للكشف عن الملاعب العراقية ، والاوضاع الامنية في كل من اربيل وكربلاء والبصرة .

وفد الاتحاد الدولي يضم الالماني جوزيف سبان هلمت والاردني طلال السويلمين، وسبق للاثنين ان زارا العراق في لجان تفتيشية سابقة قبل رفع الحظر الجزئي عن الملاعب العراقية”.

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود في إستقبال الوفد في مطار اربيل الدولي .

يشار الى ان مهمة وفد “فيفا” في العراق تتمثل بالاضافة لزيارة اربيل باقليم كوردستان ، زيارة كل من محافظتي كربلاء والبصرة، قبل رفع تقارير للاتحاد الدولي حول ملف الحظر المفروض على الملاعب العراقية.