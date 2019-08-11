أبو كريشة يغادر الزوراء رسمياً: وقعت على بياض مع الميناء

كشف لاعب الزوراء حمد محسن ابو كريشة، عن توقيع عقد مع نادي الميناء.

وقال أبو كريشة لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الليلة” رسمياً وقعت على بياض مع نادي الميناء بعد ان استلمت بطاقة الاستغناء من ادارة الزوراء اليوم السبت”.

وأضاف” لدي الكثير من العروض ولكن رفضتها من اجل العودة الى نادي الميناء”، مؤكداً ان” نادي الميناء نادي كبير وانا وفيٌ لهذا النادي”.

وأشار الى ان” ادارة الزوراء تمسكت بي، والمدرب ربما كان لا يريد بقائي ولكن الادارة تمسكت بي وانا لدي رغبة في اللعب مع الميناء”.