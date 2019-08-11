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إصابة شخص في إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج واحتجاز “متطرف أبيض”

قالت الشرطة يوم السبت إن شخصا أصيب في إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج وتم احتجاز شخص في الواقعة.

ووصفت الشرطة الشخص المشتبه بأنه أطلق الرصاص في مركز النور الإسلامي قرب العاصمة أوسلو بأنه ”شاب أبيض“ يعتقد أنه تصرف بشكل منفرد.

وقال عرفان مشتاق مدير المركز الإسلامي لقناة تو التلفزيونية إن الضحية هو أحد المصلين ويبلغ من العمر 75 عاما.

وأضاف ”كان الرجل يحمل سلاحين يشبهان بنادق الصيد ومسدسا. اقتحم الباب الزجاجي وأطلق أعيرة“.

وتابع مشتاق أن المصلين تمكنوا من السيطرة على المهاجم الذي كان يرتدي سترة واقية وخوذة قبل أن تصل الشرطة.

وفي وقت سابق من العام الحالي اتخذ المسجد مزيدا من الإجراءات الأمنية بعد المذبحة التي ارتكبها متطرف أبيض داخل مسجدين في نيوزيلندا وراح ضحيتها أكثر من 50 شخصا.

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