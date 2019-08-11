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الاردن تهزم السعودية في غرب اسيا

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فاز المنتخب الأردني على نظيره السعودي بثلاثة أهداف دون رد خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ببطولة اتحاد غرب آسيا المقامة في العراق.
وقال ملعب فرانسوا حريري في اربيل سجل سعيد مرجان الهدف الاول للاردن في الدقيقة 59 واضاف يوسف الرواشدة الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من وقت بدل الضائع، قبل ان يتحصل المنتخب الاردني على ركلة جزاء نفذها فراس شلباية بنجاح في الدقيقة 99.
المنتخب الأردني كان قويا على المستوى الهجومي فيما لم ينجح المنتخب السعودي في استغلال الهجمات المرتدة والفرص التي سُنحت له، وبهذه النتئيجة تبقى السعودية في نهاية الترتيب بنقطة واحدة لتغادر البطولة رسمياً، بينما ينتظر الاردن صاحب الاربع نقاط مواجهة الكويت والبحرين الذي يملكون نفس الرصيد وما ستؤول له المباراة لحسم تأهله أو المغادرة.
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