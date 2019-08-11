Posted on by

الدفاع التركية تعلن قتل مسلحين اثنين بغارة على شمال العراق

Ø§ÙØ¯ÙØ§Ø¹ Ø§ÙØªØ±ÙÙØ© ØªØ¹ÙÙ ÙØªÙ ÙØ³ÙØ­ÙÙ Ø§Ø«ÙÙÙ Ø¨ØºØ§Ø±Ø© Ø¹ÙÙ Ø´ÙØ§Ù Ø§ÙØ¹Ø±Ø§Ù

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل مسلحين اثنين من حزب “العمال الكردستاني” الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، في غارة جوية نفذتها القوات التركية بشمال العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن سلاح الجو أغار على مواقع المنظمة الانفصالية في منطقة غارا بشمال العراق.

وأضاف البيان أن الغارة جاءت بالتنسيق مع غرفة عمليات “عملية المخلب” التي أطلقتها القوات التركية، في 27 مايو الماضي، بمنطقة “هاكورك” شمالي العراق، “بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد”.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة المسلحة وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، ويأتي ذلك ردا على هجمات ينفذها عناصر “حزب العمال الكردستاني” داخل تركيا بين الحين والآخر، تستهدف المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

المصدر: “الأناضول”

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close