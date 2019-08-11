النادي الملكي يقدم راتباً فلكياً لنجم السيليساو

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا، اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عرض على نجم السيليساو البرازيلي نيمار، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، 200 مليون خلال 5 مواسم.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، يعتزم التعاقد مع نيمار لمدة 5 مواسم حتى 2024، مقابل راتب سنوي قدره 40 مليون يورو.

وأشارت إلى أنه في حال حدث ذلك، فسيكون نيمار، البالغ من العمر، ثاني أعلى اللاعبين أجرا في العالم بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وكانت الصحيفة الإسبانية المقربة من نادي برشلونة، قد ذكرت قبل أيام قليلة أن ريال مدريد عرض 120 مليون يورو، والموافقة على انتقال لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش، إلى النادي الفرنسي، مقابل ضم نيمار.

يذكر أن نيمار انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، قبل عامين، مقابل صفقة قياسية بلفت قيمتها 222 مليون يورو، ويستمر عقد البرازيلي مع النادي الباريسي حتى نهاية يونيو 2022.