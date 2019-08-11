(انفصام الشخصية.. لدى الشيعة العرب.. المعادين لامريكا)..وضرورة معالجتهم نفسيا وسياسيا

بسم الله الرحمن الرحيم

1. الشيعة ينتخبون الإسلاميين الفاسدين القادمين من ايران.. ثم يشتمون امريكا بدعوى هي من جلبتهم؟؟

2. الشيعة.. تسقط امريكا لهم طاغية دكتاتور اسمه صدام التكريتي.. ثم يشتمون امريكا؟

3. الشيعة..عارضوا صدام والبعث 35 سنة..لخاطر عيون من يحكمونهم اليوم.. ثم يشتمون امريكا لاسقاطها صدام؟

4. الشيعة يتعاطون المخدرات القادمة من ايران.. ثم يشتمون امريكا.. ولا يشتمون ايران القادمة منها المخدرات، وتحمي تجارة المخدرات المليشيات الموالية لايران بالحشد.. باعتراف التقارير الدولية؟

5. الشيعة تقطع ايران عنهم 41 نهر بعز الصيف.. ثم يشتمون امريكا؟

6. الشيعة يخبصون الدنيا بانهم عرب اقحاح.. ثم نجدهم يعلنون الولاء لحاكم ايراني.. ويخبصون الدنيا بانهم يفتخرون بكونهم شيعة .. ونجدهم يرفضون (وضع خانة المذهب بالاحصائية) ؟؟

7. الشيعة.. امامهم.. ايران تدعم قوى فاسدة بالعراق.. ثم بعد ذلك يطلبون لايران.. ويشتمون امريكا اذا وضعت الفاسدين وزعماء المليشيات الموالين لايران على لائحة العقوبات.

8. الشيعة .. (يتهمون غيرهم بجلب الطائفية للعراق).. في وقت (الشيعة رفعوا شعار عارضوا به صدام لعشرات السنين.. الله اكبر يا علي .. انريد حاكم جعفري)؟؟ يعني من الطائفة الشيعية؟؟ و يتبنون اي شيعة.. نظام ولاية الفقيه القائمة على اساس ديني سياسي يمزج بين القومية الفارسية والدين .. ثم يتهمون امريكا (بانها من جلبت الطائفية)؟؟ عجيب؟

9. الشيعة..يجدون الارهاب ياتي للعراق منذ عام 2003 من سوريا الاسد حليف ايران.. وامريكا قاتلت الارهاب القادم من دول معادية لها.. لسنوات.. ثم نجدهم يشتمون امريكا؟

10. الشيعة .. ينتقدون صدام لبناءه قصور والناس جياع.. بوقت هم (بنوا مرقد للصدر الاول الميت.. بـ 150 مليون دولار..وملايين الشيعة العرب تحت خط الفقر)؟؟ وسرقوا وفسدوا بمئات المليارات الدولارات بالسنوات الماضية.. ثم يشتمون امريكا؟

11. شيعة يتهمون امريكا بتسليم العراق لايران.. في وقت هم من ينتخبون الاحزاب الموالية لايران نفسها؟؟

12. الشيعة مسؤوليهم يسرقون الاموال المخصصة للمشاريع الخدمية والصناعية والزراعية.. ليتركون الشيعة بلا خدمات.. ثم يشتمون امريكا.. رغم ان هؤلاء السياسيين الفاسدين مدعومين من ايران وليس من امريكا.. كالنصراوي محافظ البصرة السابق من المجلس الاعلى.. والسوداني وزير التجارة السابق من حزب الدعوة؟

13. الشيعة يتحدثون عن الوطنيات الخنفشارية.. ورفض التدخل الاجنبي.. ويتهمون غيرهم بالخيان.. ونجدهم (يعلنون بيعتهم لحاكم اجنبي خامنئي.. ونظام حاكم بطهران نظام ولاية الفقيه ويرفعون الاعلام الايرانية ككراديس مسلحة بنص بغداد).. ثم يشتمون امريكا؟

14. الشيعة ينتقدون صدام لانه جر العراق لحروب بالنيابة عن (الدول العربية السنية).. كحرب ايران.. بالمقابل نجدهم اليوم يطلبون لايران التي تصرح بان خير استراتيجية لها.. لابعاد الحرب عن الداخل الايراني هو بنقلها للعراق.. عبر ادواتها (مليشة الحشد الموالية لايران).. ثم نجدهم يشتمون امريكا؟ بس اريد افهم.. (هل امريكا قالت لكم قاتلوا نيابة عن ايران)؟؟

15. الشيعة.. دعمتهم امريكا .. بدعمها للانتخابات والديمقراطية.. لينتخب شيعة زعماء مليشيات واحزاب اسلامية فاسدة.. موالية لايران.. ثم ينتقدون امريكا ..؟ فامريكا تدعم الديمقراطية (ما عاجبهم).. (يحكم العراق دكتاتوريه.. الشيعة ما عاجبهم)؟؟ فماذا تفعل لكم امريكا بلا زحمة؟

16. الشيعة يسرقون جهود غيرهم.. فامريكا خصصت مئات المليارات لاسقاط صدام.. بزمن بوش.. وجيوش من مئات الاف الرجال الامريكان.. والطائرات والاقمار الصناعية الامريكية.. ليسقط موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة العرب بالعراق.. (ثم نجد شيعة يروجون بان المالكي من اعدم صدام)؟؟ في وقت من اسقط صدام.. ومن بحث عنه ..واعتقله بالحفرة.. ثم سلمه للعراقيين لتنفيذ حكم الاعدام فيه.. هي امريكا وقواتها.. وليس (حزب الدعوة والمالكي الذين كانوا جالسين بدرابين دمشق) وعلى الحاضر جاءهم الحكم.. بغفلة من الزمن..

17. الشيعة امريكا تسقط لهم نظام دكتاتوري.. ثم يقولون (الله له الفضل وليس لامريكا)؟؟ في وقت يطلبون لايران.. بدعوى دعمها (للعراق ضد داعش).. ولا يقولون (انه فضل الله).. في وقت من اسقط صدام هم الجيوش الامريكية.. ومن هزم داعش هم الشيعة العرب وفصائلهم المسلحة واموال النفط العائدة لهم.. والمعارك بمدن عراقية.. بدعم تحالف دولي امريكي جوي..

18. الشيعة يعانون البطالة المليونية.. نتيجة فساد الاحزاب المدعومة من ايران.. التي باعتراف الاعرجي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السابق..بان ايران عرقلت نهوض العراق لتبقى مسيطرة اقتصاديا عليه.. ثم يشتمون امريكا؟

19. الشيعة.. نجدهم ينتقدون امريكا لمجرد تعاملها مع (حكومات ينتخبها اصابع الشيعة البنفسجية).. ولكن لا ينتقدون (ايران التي تدعم هؤلاء الفاسدين).. فالشيعي لا يميز بين الدعم والتعامل.. ولم يحدد الشيعة العرب ماذا تريدون من امريكا.. ان تسقط النظام الحالي بالعراق (فما البديل الذي يقدمه الشيعة لامريكا عن من سوف يسقطون)؟؟ ام يريدون ان تدعم امريكا (نظام سياسي فاسد مدعوم ايرانيا وملشياتيا)؟

20. امريكا تعمل على الغاء ديون العراق المتراكمة عليه قبل عام 2003 .. ليكون نكران الجميل الشيعي لامريكا.. ان يقوم سياسيي شيعة الكراسي الموالين لايران بسحب قروض من البنوك الدولية.. ,وهدر اموال العراق على مشاريع الفساد على انهاك العراق مجددا بالديون.. ثم يشتمون امريكا؟

21. الشيعة يجدون مرجعيتهم (سدت الباب بوجوه سياسييهم).. ولم تقدم مرجعيتهم لهم اي بديل.. في وقت هي من دعمت هؤلاء السياسيين وقوائمهم بعد عام 2003.. وهي نفسها لم تقدم اي مشروع سياسي واضح للشيعة العرب بالعراق.. ثم بعد ذلك يشتمون امريكا؟؟ ويحملونها مسؤولية فشلهم بالحكم..

22. الشيعة العرب اثبتت لهم التجربة بان (المتصدين لحكمهم من ال الصدر وال الحكيم والدعوة والمجلس والموالين لايران كهادي العامري وقيس الخزعلي وابو مهدي المهندس.. الخ).. ليسوا اهلا للحكم.. فبظلهم اعلى معدلات الفساد المالي والاداري وسوء الخدمات والمخدرات وارتفاع نسبة الجريمة المظمة..) فبدل ان يعملون على ايجاد البديل.. نجدهم يشتمون امريكا بما في ايران واتباعها بالعراق اليق.

23. الشيعة العرب بدل ان يطرحون سؤال (هل فعلا السنة العرب نجحوا بالحكم)؟؟ فهل جعلوا العراق مثلا مثل دبي ؟؟ او ماليزيا؟؟ او كوريا الجنوبية؟؟ ام جعلوه مثال للحروب والكوارث؟؟ اليس علة السنة العرب ان من وصل لحكمهم ..تبنى اديولوجيات واحزاب جاءت من خارج الحدود كالبعثية من سوريا وعفلق.. والناصرية من مصر والمقبور جمال عبد الناصري المصري.. لنقع نحن الشيعة العرب بان من هيمن على رقابنا ايضا موالين لخارج الحدود اديولوجيا وقيادة.. كالولائية من ايران خميني .. وحزب الدعوة نسخة من الاخوان المسلمين المصريين السنة.. والمجلس الاعلى وبدر تاسسا خارج الحدود وقيادتهم اجنبية ايرانية ا يضا خميني ثم خامنئي..

24. الشيعة العرب يجدون (الشيعة اهلا للحكم بجمهورية اذربيجان ودولة ايران).. وبدل ان يبحثون عن سبب نجاح الفرس والاذاريين.. نجدهم (يسقطون بانفسهم) ويدعون بانهم ليسوا اهلا للحكم في العراق؟؟ ويدعون بان السنة افضل منهم بالحكم؟؟ فاليس المفروض ان يبحثون عن السبب في فشلهم بالحكم.. وما دور التبعية الايرانية من الموالين لايران بافشال الشيعة العرب بالحكم بالعراق.. وخاصة ان التبعية الايرانية همشوا الشيعة العرب بعد عام 2003 استمرار لتهميشهم من قبل حكم السنة والبعث.

25. الشيعة العرب يجدون حقائق بانهم بعد عام 2003 (بعد تحررهم من ظلم السنة).. بانهم (ظالمين لانفسهم منذ عام 2003).. اي منذ ان استلم الموالين لايران وال الصدر وال الحكيم والمرجعية مقاليد السلطة بالعراق.. وبدل ان يشتمون هؤلاء.. نجدهم يشتمون امريكا؟؟ عجيب.. فاليس الاولى ان يطرحون سؤال على انفسهم (هل نحن مظلومين.. ام كنا وما زلنا ظالمين لانفسنا)؟؟

26. نكرر.. الشيعة العرب بدل ان يطرحون سؤالا .. (لماذا لم يحسن الشيعة بالعراق الحكم .. لماذا اثبتوا انهم ليسوا اهلا للثقة وولاءهم ليسوا للعراق ولا حتى لارضهم بوسط وجنوب.. كولاء الاكراد لكوردستان.. على الاقل).. .. لماذا لم يوالون العراق مثلما والوا ايران؟؟ (لماذا احسن الشيعة بايران وجمهورية اذربيجان الحكم والولاء لدولهم)؟؟ اليس السبب (ان الاذاريين قادتهم اذاريين باذربيجان).. (وان الايرانيين قادتهم ايرانيين بايران) في حين بالعراق .. (لم يحكمنا قادة شيعة عرب بمشروع وقضية تنطلق من همومنا ومصالحنا.. بل حكمنا خونة وعملاء يعملون لصالح الايرانيين وايران.. ويتبعون مرجعيات وقيادات ليسوا من ابناء وعشائر الشيعة العرب بوسط وجنوب)..

فالشيعي الايراني مثلا.. مرجعياته الروحية ايرانية.. والسياسية ايرانية.. ومشروعهم السياسي ايراني.. . في حين بالعراق (الشيعي العربي .. تحتكر المرجعيات الايرانية المرجعية بالنجف العربية الشيعية.. والقوى السياسية موالين لايران خامنئي.. ومشروعهم السياسي مرتبط بايران ولاية الفقيه وليسبالعراق وشيعته العرب).

ونسال ما ساله احدهم.. (لماذا السياسي المحسوب شيعيا .. خسر تعاطف المكونات العراقية بصفة عامة بل وقد خسروا الطبقة المثقفة والمعتدلة من المذهب الشيعي وستنعكس تجربة حكمهم الراهنة بكل تداعياتها الفاسدة على المذهب الشيعي برمته في المستقبل القريب والبعيد على حدٍ سواء) لماذا لم يطرحون هذه التساؤلات.. ليدركون بانها مؤامرة ايرانية مع عملاءها من سياسيي شيعة الكراسي بداخل العراق على مسخ المذهب الشيعي وتسخيره لمصالح ايران القومية ا لعليا على حساب المذهب والتشيع معا.. وعلى جماجم الشيعة العرب….

وننبه:

الخيانة العقائدية شرعها اولا السنة العرب بالعراق.. كالناصريين الذين ارادوا جعل العراق اقليم تابع لمصر.. والبعثيية لسوريا.. والهاشميين للاردن.. وكل الانقلابات العسكرية السنية كان هدفها الغاء وجود العراق كدولة وجعله اقليم تابع لمصر حينا باسم الجمهورية المتحدة.. وجعله تابع لسوريا تحت عنوان الوحدة العربية البعثية.. وتابع للاردن باسم (المملكة الهاشمية).. اما الاكراد فهم يريدون بقاء العراق ولكن بدون كوردستان.. ولكن السنة العرب ارادوا الغاء وجود العراق ككله.. واليوم الولائيين الموالين لايران على نفس المنوال من الخيانة العقائدية.

علما عندما نقرأ الشيزوفرينيا لدى الشيعة العرب.. سوف تدركها فورا.. عند قراءة تعريف (انفصام الشخصية).. .. (فانفصام الشخصية.. هو اضطراب نفسي يتسم سلوك اجتماعي غير طبيعي وفشل في تمييز الواقع.. تشمل الاعراض الشائعة الوهام واضطرابات الفكر والهلوسة السمعية بالإضافة الى انخفاض المشاركة الاجتماعية والتعبير العاطفي وانعدام الارادة، غالبا ما يكون لدى المصابين بانفصام مشاكل نفسية اخرى مثل اضطرابات القلق والاضطراب الاكتئابي واضطرابات تعاطي المخدرات، عادة ما تظهر الاعراض تدريجيا، حيث تبدأ في مرحلة البلوغ، وتستمر لفترة طويلة).

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واخير يتأكد للشيعة العرب بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم