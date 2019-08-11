بالصورة.. انهيار سقف ملعب يتسع لـ 17 ألف متفرج

علن نادي ألكمار​ الهولندي لكرة القدم، اليوم السبت، أن سقف ملعبه، الذي تم تشيده في العام 2006، تعرض للتلف بسبب الرياح الشديدة التي ضربت الملعب من جميع النواحي.

وقال ألكمار في بيان له: “لقد سقط جزء ليس بالصغير من سقف ملعبنا الذي يتسع لـ 17 ألف متفرج، ونشكر الله أنه لم يكن لدينا أي مباراة اليوم، ما منع حدوث كارثة”.ولحس حظ فريق ألكمار وجماهيره أن مباراته القادمة جاءت خارج ملعبه، حيث سيواجه مضيفه فالفيك، غدا الأحد، ولكنه سيستقبل فريق ماريوبول الأوكراني، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الدور الثالث من الدوري الأوروبي لكرة القدم، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.انتهى