توتنهام يبدأ مشواره بريمونتادا متأخرة امام استون فيلا في البريمرليغ

اقتنص توتنهام هوتسبر 3 نقاط ثمينه من براثن ضيفه الصاعد حديثا أستون فيلا بعد أن قلب تأخره أمامه بهدف لانتصار صعب ومتأخر بنتيجة {3-1} في اللقاء الذي جمعهما السبت على ملعب {توتنهام هوتسبر} في أولى جولات الموسم الجديد {2019-20} من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميير ليج”.



ولكن في الشوط الثاني، انتفض لاعبو “السبيرز” وسجلوا ثلاثة أهداف كان نصيب النجم والهداف هاري كين منها هدفين في الدقيقتين 88 و90 ، فيما تكفل لاعب الوسط الفرنسي تانجي ندومبيلي بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73. انتهى فاجئ “الفيلانس” الجميع وأنهوا الـ45 دقيقة الأولى بأفضلية الهدف الذي جاء منذ الدقيقة التاسعة وحمل توقيع الإسكتلندي جون ماكجين إثر تسديدة من داخل المنطقة مرت على يسار هوجو لوريس.ولكن في الشوط الثاني، انتفض لاعبو “السبيرز” وسجلوا ثلاثة أهداف كان نصيب النجم والهداف هاري كين منها هدفين في الدقيقتين 88 و90 ، فيما تكفل لاعب الوسط الفرنسي تانجي ندومبيلي بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73. انتهى