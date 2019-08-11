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دعوة عامة لحضور محاضرة الباحث الدكتور عقيل الناصري

تسر رابطة الأنصار الديمقراطية في ستوكهولم وشمال السويد والجمعية المندائية

أن تدعوكم لحضور محاضرة الباحث الدكتور عقيل الناصري

والمعنونة بأسم

(من تأريخية محاربة اليسار بالعراق المعاصر -نموذج الفتاوي الدينية-)

المحاضرة ستقدم بشكل محاور وسيتاح للحضور تقديم الملاحظات بعد كل محور.

المحاور:

1- أستعراض تأريخي للفتوى الدينية في العراق المعاصر.

2- الدوافع وراء أصدار الفتوى.

3- القوى الداخلية والخارجية والأقليمية التي وراء الفتوى.

4- تاثيراتها الداخلية والخارجية.

المحاضرة ستعقد في تمام الساعة الخامسة عصرا ولغاية الثامنة.

وذلك في يوم السبت المصادف 31-8-2019 وستقام الفعالية في مقر الجمعية المندائية بمنطقة فيلنكبي والعنوان هو:

Jämtlandsgatan 151 A

16260 Vällingby

رابطة الأنصار الديمقراطية

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