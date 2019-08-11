د.اياد علاوي يبارك لابناء شعبنا العراقي الكريم والامتين العربية والاسلامية حلول عيد الاضحى المبارك

يتقدم رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي بخالص التهاني والتبريكات الى شعبنا العراقي الكريم وابناء الامتين العربية والاسلامية والى حجاج بيت الله الحرام بحلول عيد الاضحى المبارك، اعاده الله بالخير واليمن والبركات.

ويدعو سيادته لاستثمار هذه المناسبة الكريمة لتكون مفتاحاً لتحقيق الاستقرار واتمام الوحدة الوطنية والخروج من مأزق المحاصصة والتهميش والاقصاء وانهاء التوترات الاقليمية وإحلال السلام والوئام في عالمنا الاسلامي والعربي وانتهاء شرور الحروب ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها.

كما يؤكد الدكتور علاوي ضرورة ان تكون هذه الايام فرصةً لتعزيز وحدة وتماسك ابناء شعبنا وان يكون انطلاقة مهمة الى الامام بالنسبة للمجتمع العراقي الموحد.

وكل عام وانتم بخير

10 اب 2019