سياسيون وناشطون جنوبيون رداً على بيان التحالف: موقف غير موفق يضع التحالف في خانة دعم الارهاب

عدن / خاص

قال سياسيون ونشطاء جنوبيون ان موقف التحالف العربي في بيانه الاخير غير موفق ولا ينم عن حرص في تأمين عدن واستقرارها.

واكدوا في مجمل ردودهم على بيان التحالف وتهديده بقصف الشعب في جنوب اليمن بعد تطهير عدن من الارهاب الذي ظل يؤرق عدن ويذبحها من الوريد ان البيان يضع التحالف العربي في خانة دعم الارهاب وجماعاته.

العديد من النشطاء قالوا ان يكتسيهم خيبة الظن وفقدان الثقة بالتحالف العربي وخاصة المملكة العربية السعودية التي تبنت بيان التحالف وهددت بقصف الجنوب لان قواته قامت بمحاربة الارهاب.

فيما لم تقم السعودية باي دور لمواجهة الارهاب الذي حصد ارواح الالاف من ابناء الشعب الجنوبي طوال الفترة الماضية وحتى اليوم الذي تفجر فيه غضب الشعب الجنوبي لتخليص عدن من الارهاب المشترك بين مليشيات الارهاب الحوثية المدعومة من إيران وبين مليشيات الاخوان الارهابية الممولة من قطر.

وعبر عشرات الناشطين في الجنوب بشبكة التواصل الاجتماعي عن رفضهم القاطع لتهديدات التحالف بقصف معسكرات وشعب الجنوب الذي لا يزال حتى اللحظة يواجه مليشيا ايران الحوثية في كل جبهات القتال وفي مقدمتها في حدود جنوب السعودية التي يشيع الشعب الجنوبي كل يوم مجموعة من شهدائه يستشهدوا في تلك الجبهات .

ودعا السياسيون والناشطون الشعب الجنوبي الى الاستعداد للخروج في مليونيات شعبية لتأييد القوات الجنوبية ورفض كل اشكال التهديد للشعب الجنوبي وإرادته والتي انتصرت وحدها للتحالف العربي وكسرت مشروع ايران .

وقالوا ان ارادة الشعب ستهزم كل التحركات التي تحاول النيل من تضحيات الجنوب التي انتصرت للعرب ضد ايران ودافعت عن الخليج من عدوان ايران ومنعته من الوصول الى باب المندب بعشرات الالاف من التضحيات.