منتخبنا الوطني يتأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا

تفوق على الكويت بهدف إسماعيل عبد اللطيف..

تأهل منتخبنا الوطني إلى المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا لكرة القدم والتي تقام منافساتها حالياً في العراق بعد ان حقق فوزاً مهماً على المنتخب الكويتي يوم أمس بهدف نظيف سجله المهاجم إسماعيل عبد اللطيف في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز تصدر منتخبنا مجموعته (الثانية) برصيد 7 نقاط، ليترشح رسمياً لخوض غمار المباراة النهائية والتي تقام يوم الأربعاء المقبل على ستاد «كربلاء الدولي». وجاءت المباراة في شوطها الأول متوسط المستوى في أغلب فتراته وسادها الحذر، ولاحت فرصة ذهبية لإسماعيل عبد اللطيف بعد أن انفرد بالحارس ولكنه تباطأ في انهاءها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني ضغط منتخبنا من البداية ولاحت العديد من الفرص ولكن الهدف جاء في الدقيقة 79 عن طريق إسماعيل عبد اللطيف بكرة رأسية جميلة ارتطمت بالقائم ودخلت الشباك. وقبل نهاية المباراة بدقائق أضاع سامي الحسيني الهدف الثاني بعد مراوغة رائعة وتسديدة قوية ابعدها الحارس الكويتي. لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا بهدف وحيد.