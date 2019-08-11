Posted on by

من حكايات الأساطير القديمة – للشاعر الألماني هاينريش هاينه ( 1797-1856) –

من حكايات الأساطير القديمة – للشاعر الألماني هاينريش هاينه ( 1797-1856) –

ترجمة بهجت عباس

من حكايات الأساطير القديمة
ما يلوِّحُ لي بيد بيضاءَ إلى الأمام،
هنا ما يغنّي وهناك ما يدندن،
من أرض سحـرية،
**
حيث تتفتّح الورود الملوّنة
في ضياء الأصيل الذهبيّ
وتتألقّ عذوبة وعطراً
بمحيّا عروس
**
وتغني الأشجار الخضرُ
ألحاناً قديمة
وتدندن النسائم خلسةً
وتشدو الطيور فيها
**
وترتفعُ صُـوَرُ ضبابٍ
بأكملها من الأرض إلى الأمام
وتتراقص موجات هوائية
في جوقة مدهشة
**
وتتوقّد ومضاتٌ زرقٌ
على كل ورقة وغصن
وتتسارع أنوارٌ حمرٌ
في دائرة مضطربة مجنونة.
**
وينابيعُ صاخبةٌ تتفجّر
من حجر رخاميّ جافّ
ويشع انعكاسه بغـرابة
بعيداً في الجداول
**
آه، لو استطعتُ المجيءَ إليها

وهناك أُفرِحُ قلبي
لأُزيحَ كلَّ مُعـاناةٍ
وأكون حرّاً وسعيداً!

**

آه! تلك أرض السعادة،
التي أراها غالباً في الحلم،
ولكن حينما تُشرق شمس الصّباح،
تذوب كرغوة جـُفـاء.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close