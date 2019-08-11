من حكايات الأساطير القديمة – للشاعر الألماني هاينريش هاينه ( 1797-1856) –
ترجمة بهجت عباس
من حكايات الأساطير القديمة
ما يلوِّحُ لي بيد بيضاءَ إلى الأمام،
هنا ما يغنّي وهناك ما يدندن،
من أرض سحـرية،
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حيث تتفتّح الورود الملوّنة
في ضياء الأصيل الذهبيّ
وتتألقّ عذوبة وعطراً
بمحيّا عروس
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وتغني الأشجار الخضرُ
ألحاناً قديمة
وتدندن النسائم خلسةً
وتشدو الطيور فيها
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وترتفعُ صُـوَرُ ضبابٍ
بأكملها من الأرض إلى الأمام
وتتراقص موجات هوائية
في جوقة مدهشة
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وتتوقّد ومضاتٌ زرقٌ
على كل ورقة وغصن
وتتسارع أنوارٌ حمرٌ
في دائرة مضطربة مجنونة.
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وينابيعُ صاخبةٌ تتفجّر
من حجر رخاميّ جافّ
ويشع انعكاسه بغـرابة
بعيداً في الجداول
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آه، لو استطعتُ المجيءَ إليها
وهناك أُفرِحُ قلبي
لأُزيحَ كلَّ مُعـاناةٍ
وأكون حرّاً وسعيداً!
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آه! تلك أرض السعادة،
التي أراها غالباً في الحلم،
ولكن حينما تُشرق شمس الصّباح،
تذوب كرغوة جـُفـاء.