من حكايات الأساطير القديمة – للشاعر الألماني هاينريش هاينه ( 1797-1856) –

ترجمة بهجت عباس

من حكايات الأساطير القديمة

ما يلوِّحُ لي بيد بيضاءَ إلى الأمام،

هنا ما يغنّي وهناك ما يدندن،

من أرض سحـرية،

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حيث تتفتّح الورود الملوّنة

في ضياء الأصيل الذهبيّ

وتتألقّ عذوبة وعطراً

بمحيّا عروس

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وتغني الأشجار الخضرُ

ألحاناً قديمة

وتدندن النسائم خلسةً

وتشدو الطيور فيها

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وترتفعُ صُـوَرُ ضبابٍ

بأكملها من الأرض إلى الأمام

وتتراقص موجات هوائية

في جوقة مدهشة

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وتتوقّد ومضاتٌ زرقٌ

على كل ورقة وغصن

وتتسارع أنوارٌ حمرٌ

في دائرة مضطربة مجنونة.

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وينابيعُ صاخبةٌ تتفجّر

من حجر رخاميّ جافّ

ويشع انعكاسه بغـرابة

بعيداً في الجداول

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آه، لو استطعتُ المجيءَ إليها

وهناك أُفرِحُ قلبي

لأُزيحَ كلَّ مُعـاناةٍ

وأكون حرّاً وسعيداً!

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آه! تلك أرض السعادة،

التي أراها غالباً في الحلم،

ولكن حينما تُشرق شمس الصّباح،

تذوب كرغوة جـُفـاء.