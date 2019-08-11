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وزير الهجرة والمهجرين يهنيء الشعب العراقي لمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله تعالى بالخير على العراقيين والأمة الإسلامية ، أتقدم بأطيب التهاني لأهلنا العراقيين عموماً والنازحين خصوصاً، متمنياً عودتهم بأسرع وقت ممكن الى مناطقهم معززين ينعمون بالأمن والاستقرار .

وبهذه المناسبة نؤكد استمرار الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل عودة كافة الأسر النازحة الى مناطقها وإعادة إعمار المناطق المتضررة، لتنتهي بذلك معاناتهم ويكلل صبرهم بالراحة والسعادة، جعل الله كل أيامكم أعياداً وحفظ عراقنا وأدام عزه واستقراره وأنعم عليه بالأمان .

نوفل بهاء موسى

وزير الهجرة والمهجرين

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