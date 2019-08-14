الاختطاف لطلب الفدية .. ظاهرة يومية تلاحق الكورد في عفرين

لم تتوقف حالات الاختطاف التي تمارسها ميليشيات المعارضة بحق المواطنين الكورد في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، حتى في أيام عيد الأضحى، حتى باتت ظاهرة يومية تلاحق الكورد دون غيرهم.

وقالت مصادر محلية من عفرين، إن ميليشيات السلطان مراد اختطفت المواطن فؤاد علي (37 عاماً) واقتادوه إلى سجن بلدة الراعي في بريف حلب الشمالي.

وطلب المختطفون من عائلة فؤاد علي، وهو من قرية شرقيا بناحية بلبله، فدية مالية لقاء الإفراج عنه.

كما تم اختطاف ثلاثة أفراد من عائلة واحدة بقرية بليلكو بناحية راجو وهم كل من محمد أحمد (50 عاماً)، شكري أحمد (75 عاماً)، أحمد أحمد (32 عاماً).

وفي قرية كرزيلة بناحية شيراوا أقدم عناصر ميليشيا أحرار الشام على اختطاف المواطن عدنان ناصر (57 عاماً).

ولا يزال مصير المواطنين المختطفين مجهولاً.