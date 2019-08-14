الحلبوسي: الجثث مجهولة الهوية في بابل ناتجة من حوادث متفرقة وبعيدة عن الطائفية

اكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الثلاثاء، ان الجثث مجهولة الهوية التي تم العثور عليها في محافظة بابل، جنوب بغداد، لا تحمل صبغة الطائفية.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة الامن والدفاع ووزير الداخلية وقائد عمليات الفرات الاوسط وقائد شرطة بابل لتوضيح حيثيات موضوع الجثث المجهولة في محافظة بابل، ان “الحادث ليس طائفياً ولا يمت لها بصلة، بل هي نتاج حوادث متفرقة من كل انحاء بابل”.

واضاف الحلبوسي ان “مجموعة الجثث مجهولة الهوية، البالغ عددها 31 جثة، جزء منها جنائية، واخرى مجهولة الهوية، واخرى ناتجة من عمليات تحرير منطقة جرف الصخر”.