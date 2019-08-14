امطار رعدية على مناطق باقليم كوردستان

رجحت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، هطول امطار رعدية على مناطق في اقليم كوردستان.

وذكرت الهيئة في بيان ان حالة الطقس ليوم الأربعاء سيكون في المنطقة الوسطى مشمساً حاراً جداً مع ظهور بعض السحب، ومشمساً حاراً في المنطقة الشمالية مع ظهور بعض السحب ويكون الطقس أحياناً غائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في الأقسام الجبلية منها، وفي المنطقة الجنوبية يكون مشمساً حاراً جداً مع ظهور بعض السحب.

واضاف ان درجة الحرارة العظمى في مدينة بغداد بمعدل 48 مْ، وفي محافظة البصرة 49 مْ.

واشارت الى ان طقس يوم الخميس المقبل سيكون مشمساً حارا في الوسط ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وحاراً في الشمال مع ظهور بعض السحب ولا تغير في درجات الحرارة ومشمساً حاراً جداً في الجنوب مع ظهور بعض السحب، ولا تغير في درجات الحرارة، لافتا الى ان طقس الجمعة المقبلة سيكون “مشمساً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في الوسط، ومشمساً مع انخفاض الحرارة بضع درجات في الشمال، ومشمساً في الجنوب والحرارة تنخفض بضع درجات”.

وتوقعت أن طقس السبت المقبل سيكون مشمساً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، ومشمساً في الوسط ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وفي الشمال مشمساً ولا تغير في درجات الحرارة وهو ذات طقس المنطقة الجنوبية.