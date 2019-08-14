بينها مناسبة دينية في العراق.. ماهي أكبر 5 تنقلات بشرية في العالم؟

في حين يعتبر الحج تجمعا ضخما، إلا أنه ليس بالتجمع الديني الأكبر عالميا.

يحظى رأس السنة الصينية بسفر حوالي 400 مليون شخص هذا الشتاء، بينما أتى مهرجان كومبه ميلا الهندوسي الذي يستمر طيلة 50 يوما في المرتبة الثانية بحوالي 220 مليون شخص توجهوا للهند للعبادة والاغتسال.

وعلى الطرف الآخر من الكرة الأرضية، سافر حوالي 54 مليونا في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد الشكر.

وكذلك الامر لمناسبة اربعينية الامام الحسين في كربلاء فقد وصل عديد زوارها مجتمعين الى 17 مليونا في 2017.