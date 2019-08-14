جثث المغدورين في بابل.. الحلبوسي بدائرة الاتهام:’’مجامل’’ و ’’باحث عن مكاسب’’ على حساب ارواح الضحايا

منذُ الاعلان الرسمي عن العثور على عشرات الجثث مجهولة الهوية شمال بابل ، وتحديداً مطلع الأسبوع الجاري ، وما زالت القضية تتفاعل بنحو متصاعد خاصة مع استمرار الصمت الحكومي ، عن ملف رأى نواب أن السكوت الرسمي عنه يثير الشبهات ، خاصة وأن الموضوع أعاد فتح ملف الأف المغيبين الذين اختفوا بظروف مختلفة شمال بابل وشرق الانبار بعضها غامض والأخر بحسب نواب معروفة اسبابه والمنفذ جماعات استغلت وجودها الرسمي في بعض المفاصل الامنية لتنفيذ عمليات خطف تستهدف مكونات معينة من الشعب العراقي.

وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن مديرية صحة بابل، ومديرية بلدية الحلة، حصول موافقة على دفن 31 جثة واشلاء بشرية “مجهولة الهوية” بعد تجاوزها المدة القانونية لحفظها في ثلاجة الموتى، “دون أن يتفقدها أحد من ذويهم”.

قبل هذا الأعلان نشر مقطع فيديو ، ظهر فيه شخص يدعى رعد الشوك معلنا تكفله بدفن الجثث مجهولة الهوية التي عثر عليها شمال بابل ضمن مبادرة انسانية بعد ان بقيت جثثهم خمس سنوات دون ان يتعرف عليها أحد ، وهو ما احدث عاصفة من ردود الافعال السياسية والشعبية رأى أغلبها أن القضية صادمة وأن المغيبين المختفين منذ خمس سنوات عقب احداث حزيران 2014 ، ربما يكون مصيرهم ذات المصير ما بين منتظر بثلاجة الموتى وما بين اخر دفن تحت التراب دون أن يعرف بمكانه ذووه او يعرفون مصيره قبل ذلك.

وما بين محذر من استثمار الموضوع سياسياً لتصفية الحسابات واحراج الحكومة “الصامتة” حتى الآن، برز أول تحرك رسمي عبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي اعلن ، الثلاثاء 13 آب 2019 ، إن الجثث مجهولة الهوية التي تم العثور عليها في محافظة بابل، لا تحمل الصبغة الطائفية.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة الامن والدفاع محمد رضا آل حيدر ووزير الداخلية ياسين الياسري وقائد عمليات الفرات الاوسط وقائد شرطة بابل ان “الحادث ليس طائفياً ولا يمت للأمر بصلة، بل هي ( الجثث ) نتاج حوادث متفرقة من كل انحاء بابل”.

واضاف الحلبوسي ان “مجموعة الجثث مجهولة الهوية، البالغ عددها 31 جثة، جزء منها جنائية، واخرى مجهولة الهوية، واخرى ناتجة من عمليات تحرير منطقة جرف الصخر”.

هذا الحديث لاقى ردود فعل غاضبة رأت أن مضمونه كان مستعجلاً ، خاصة وأن الموضوع لم يجري التحقيق فيه ، ولم تعلن الحكومة التحرك بشأنه فيما حذر سياسيون من ان العراق بعد حادثة بابل بات في عين العاصفة.

وقال رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي في تغريدة له “كشف ملف المغيبين وعقاب المجرمين وعودة النازحين مؤشرات أيجابية ومادون ذلك كذب ومراوغة وتواطؤ مع القتلة والسؤال أين الدولة؟ وهل تستطيع كبح اللادولة المتغولة و المتضخمة في منظومتها؟”.

حديث النجيفي الذي جاء بعد ساعات من مؤتمر الحلبوسي هذا فسره مراقبون على أنه اتهام مباشر لرئيس مجلس النواب بالتواطؤ مع من يحاولون اغلاق ملف الجثث في بابل دون اجراء تحقيق رسمي لأنهم يعرفون القاتل ويخشونه ربما.

ولم تتوقف القضية عند هذا الحد ، ما بين رافض ومنتقد ، بل المح النائب عن محافظة الانبار عبد الله الخربيط، الى إن هناك مساع للمكون السني باللجوء الى المجتمع الدولي، على خلفية العثور على جثث مجهولة الهوية في منطقة جرف الصخر شمال بابل.

وذكر الخربيط في تصريح صحفي أن “الأمر خطير بالنسبة لنا ومستقبل مناطقنا، لا سيما بعد أن ثبت لنا أن الحكومة غير قادرة لا على القيام بواجباتها المنصوص عليها دستورياً في حماية المواطن، ولا مساعدتنا نحن كنواب للمناطق المحررة حتى نستطيع أن نفعل شيئاً حيال استمرار مثل هذه المآسي التي بات من الواضح أن أبناء مناطقنا من مكون معين (في إشارة إلى المكون السنّي) هم المستهدفون بالدرجة الأساس”.

وأضاف، أن “كل النواب من المحافظات الغربية على تواصل بشأن هذا الأمر، وربما يكون مقدمة للكشف عن أشياء أخرى قد تكون أكثر رعباً”.

واشار إلى أنه “أمام عجز الحكومة حيال ما يجري؛ فإن اللجوء إلى المجتمع الدولي يصبح خياراً طبيعياً بالنسبة لنا، لأننا على ثقة بأن موضوع المغيبين والمخطوفين والمغدورين لن يجد حلاً عراقياً، لأن الحكومة غير قادرة على محاسبة المقصّر، وبالتالي هم يجبروننا على طرق باب التدويل”.

وبالعودة الى المواقف الرافضة لما تحدث به الحلبوسي فقد كان اثيل النجيفي القيادي في تحالف القرار أكثر وضوحاً خلال تعليقه على ما جرى في مؤتمر رئيس مجلس النواب الصحفي، ورأى في تغريدة إن “القضية ليست قضية 31 أو 50 أو 130 جثة مجهولة الهوية، بل هي قضية آلآف المغيبين والمخطوفين الذين اختفوا او نقلوا الى شمال بابل”.

وأردف، أنه “لا يمكن اختصار مصيرهم بالتصريح الذي صدر عن رئيس البرلمان ومن معه”، مضيفا “وهي ليست قضية طائفية فلا زال ملايين الشيعة يرفضون هذا التعامل اللا إنساني”.

النائب طلال الزوبعي هاجم بدوره الحلبوسي ضمنياً متهماً اياه بعدم النضج سياسياً على خلفية موقفه الاخير “المستعجل” قائلاً في تغريدة اعقبت مؤتمره الصحفي ” #من_واقعنا_السياسي ، لا بد للإنسان أن يمر بالمراحل الأولى حتى يصل إلى الأخرى ، ولا بد له من بدايات حتى يتدرج إلى النهايات، وإذا ما أراد القفز فوق المراحل وتخطى البدايات فيقال له ( أصبح #زبيباً قبل أن #يحصرم )والحليم تكفيه الاشارة”.

وعزز موقفه بتغريدة اخرى قال فيها ” إذا كنت غير قادر على الحفاظ على مستحقات ومكتسبات أهلك تنحى جانباً ؛ إذا كنت تعتبر السياسة مجاملة و فهلوه حتى على حساب زهق الأرواح فسوف تلعنك الأجيال القادمة، #لاتجامل على حساب أرواح الناس”.