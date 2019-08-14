خانقين في المرتبة الأولى ..7 مدن عراقية تتصدر قائمة الأعلى حرارة على مستوى العالم

مدينة في كوردستان سوريا تسجل المرتبة الثالثة عالمياً …

تصدرت 7 مدن عراقية قائمة أكثر مدن العالم حرارة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفق مراكز الأرصاد الجوية العالمية.

وجاءت مدينة خانقين (تتبع إدارياً لمحافظة ديالى) في المرتبة الأولى عالمياً، حيث سجلت أمس الثلاثاء 51 درجة مئوية في الظل.

وتشاركت مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين المرتبة الأولى مع خانقين، وسجلت هي الأخرى 51 درجة مئوية في الظل.

فيما احتلت مدينة الحسكة في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، المرتبة الثالثة عالمياً بين المدن الأكثر حرارة، وسجلت 50 درجة مئوية في الظل.

وتأتي بعدها ميدنة مطربة الكويتية بـ 49.7 جرجة مئوية، ومن ثم مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار العراقية بـ 49.6 درجة مئوية، تليها مدينة كربلاء بـ 49 درجة مئوية، وجزيرة فيلكا الكويتية بـ 48.8 درجة مئوية.

وجاءت المراتب الثلاث الأخيرة في قائمة المدن العشر الأعلى حرارة في العالم من حصة العراق أيضاً، حيث سجلت مدينة الموصل 48.8 درجة مئوية، والنجف 48.6 جردة مئوية، والناصرية (مركزمحافظة ذي قار) 46.6 درجة مئوية.

وكانت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان قد أعلنت أمس انتهاء موجة الحرارة التي تجتاح المنطقة يوم الخميس القادم، وتوقعت أن يطرأ انخفاض ملموس بدرجات الحرارة.