“سائرون” تقدم مقترحاً لحل ازمة العتاد المتفجر

دعا عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري لاشتراك خبراء من الدفاع والداخلية لخزن الاسلحة والعتاد بعد نقل مخازنها خارج المدن.

وقال الشمري “ماحصل امس من انفجار لمخزن الاسلحة والاعتدة جنوبي بغداد دليل واضح على سوء التخزين وعدم الاخذ بالاعتبار الارتفاع المستمر بدرجات الحرارة”.

واضاف ان “على الحكومة والجهات المعنية الاسراع باختيار اماكن جديدة لخزن الاسلحة والاعتدة خارج المدن وباشراف خبراء من الوزارات والجهات العسكرية والامنية ضمانا لعدم تكرار ماحدث امس وحفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم”.

قالت السلطات العراقية إن حريقا كبيرا اندلع امس الاثنين في مخزن أسلحة يديره فصيل عراقي مسلح مما تسبب في انفجارات سمع دويها في أنحاء من العاصمة بغداد وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين.

ويقع المخزن الذي يديره فصيل مسلح تحت قيادة قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران داخل مقر للشرطة الاتحادية في الضواحي الجنوبية لبغداد، واحتوى على صواريخ قصيرة المدى وصواريخ كاتيوشا.