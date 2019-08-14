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عبدالمهدي يعلن اجراءات وتعويضات من موقع انفجار كدس عتاد ببغداد

تفقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي موقع انفجار كدس العتاد في معسكر الصقر ببغداد، برفقة وزير الداخلية وقياديين في الحشد الشعبي.
وإطلع على واقع الحادث والاجراءات المتخذة بعد الانفجارات التي وقعت يوم امس في مخازن الأعتدة واستمع الى التقارير الاولية من مختلف الاطراف، كما إطلع على تقرير بعدد الاصابات التي تعرّض لها المواطنون والاطمئنان على سلامة اوضاعهم، وامر القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة حالة المواطن الذي لقي مصرعه نتيجة سقوط المقذوفات وتقديم التعويضات اللازمة لعائلته، حيث تم حصر الاضرار بما في ذلك الاضرار المدنية تمهيدا للتعامل معها.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بإستكمال التحقيقات لمعرفة اسباب الحادث، كما أصدر التوجيهات بوضع ترتيبات متكاملة لكافة المعسكرات ومخازن القوات المسلحة من حيث اجراءات السلامة ومواقعها لمنع تكرار مثل هذه الاحداث المؤسفة.

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