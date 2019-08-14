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عمدة طهران السابق ينجو من الإعدام بعد العفو عنه

عمدة طهران السابق ينجو من الإعدام بعد العفو عنه

نجا عمدة طهران السابق محمد علي نجفي من الإعدام، بعد أن أعلن ذوي زوجته المغدورة عن عفوهم عنه.

وأعلن شقيق المقتولة ميترا استاد، العفو عن نجفي بعد إدانته في الـ 30 من يوليو الماضي، من قبل المحكمة الجزائية في طهران بقتل زوجته الثانية.

وكتب الشقيق مسعود استاد في حسابه الرسمي على موقع ‹إنستغرام›، «لقد عفونا وسامحنا السيد محمد علي نجفي، وقد تجاوزنا القصاص عن دماء عزيزتنا (شقيقته)»، مضيفاً «نحن سعداء أننا لم نقم بصفقة تجاه دماء العظيمة شقيقتنا».

واعترف محمد علي نجفي الذي سلم نفسه لشرطة طهران في 28 مايو / أيار الماضي، بقتل زوجته ميترا، متهما إياها بكشف أسراره الشخصية.

ويعد محمد علي نجفي من الشخصيات المقربة من رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني، وانتخب عمدة للعاصمة طهران في أغسطس عام 2017، وقدم استقالته من المنصب في أبريل 2018، عازياً ذلك لأسباب صحية.

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