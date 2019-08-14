كوردستان تعلن عديد السياح الوافدين خلال اربعة ايام

اعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان عن توافد اكثر من 200 الف سائح الى مدن الاقليم خلال اربعة ايام ماضية.

وقال نادر روستي المتحدث باسم الهيئة “منذ تاريخ 8 اب الجاري وحتى امس 12 اب، اكثر من 208 الف سائح توافد على مدن اقليم كوردستان”.

واضاف ان اغلب السياح وفدوا من مختلف المدن العراقية.

وبين ان الاحصائية المذكورة تعد اولية، وسيتم انجاز كامل الاحصائية عقد انتهاء عطلة عيد الاضحى.