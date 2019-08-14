مسعود بارزاني يجري اتصالا هاتفيا مع عادل عبدالمهدي

اجرى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي.

وبحسب بيان لمكتب عبدالمهدي، فان الاخير رئيس تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني للتهنئة بعيد الأضحى.