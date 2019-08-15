ألتطرف ألديني وألعرقي سبب دمارألأمة ألعربية!!

لوقارننا بين ألشعوب ألهندية وألصينية وألشعوب ألعربية ؛سنرى أن ألشعوب في ألهند وألصين مثلا ؛أكثر أنسجاما وتماسكا من ألشعوب ألعربية وألأسلامية .رغم طوائفها ودياناتها ألمتعددة ؛لكنها حافظت على أوطانها من ألهزات ألعنيفة؛ وألأقتتال ألبيني ؟؟. لوقارننا بين ألأنقلابات ألتي حصلت في ألدول ألعربية ومثيلاتها في ألهند وألصين ؛فهي لاتعد ولا تحصى ؟؟.فشعارات ألوحدة ألعربية وألأسلامية ؛ألتي ترفعها ألحكوما ت ؛ هي شعارات كاذبة وضحك على ألذقون ؛فهل سمعتم أن ألجيش ألهندي أوألصيني ؛خلال ألسنوات ألخمسين ألسالفة ؛قاموا بأنقلابات عسكرية ؛وقتلوا رؤوسائهم وحكامهم ؛وهل قرأتم أن ألبوذيين وألهندوس ؛في ألهند ؛أقتتلوا بينهم بعد ألأستقلال ألى يومنا هذا؟؟.بينما ألأنقلابات ألتي حصلت في معظم ألدول ألعربية وألأسلامية ؛لاتعد ولاتحصى؟؟.ألمواطن ألعربي غريب في بلده ؛ وسعيد وآمن في بلاد ألغربة ؟؟ .ألثقافة ألدينية وألعرقية ؛أصبحت أشبه بالأمراض ألوبائية في ألعالم ألعربي؟؟.تنتقل من جيل ألى جيل!!.ألسيخي وألهندوسي وألبوذي وألمسلم في ألهند يمارس طقوسه بحرية؟؟في كافة بقاء ألعالم بغض ألنظر عن ديانة تلك ألدول..بينما نلاحظ أن ألشيعة وألأباضية وألأسماعلية وغيرهم ؛ مضطهدون في بلادانهم ؛ويعاملون على أنهم مواطنون من ألدرجة ألثانية ؛في ألسعودية مثلا؟؟.ففي ألخطاب ألوهابي ؛ترى أن معظم فتاويهم تكفر ألشيعة وألحوثيون وألأباضيين وألأسماعليين وغيرهم.في مصر مثلا؛أصدر بعض رجال ألأزهر فتاوي ؛بأحلية قتل ألأقلية ألشيعية ؛وقد حصل ذلك بالفعل قبل عدة سنوات.فمثلا ألشيعة يصلون على ألتربة ؛وهذه هي عقيدتهم ؛في مواسم ألحج ؛يضطهدهم مايسمون بألأمرين بالمعروف وألناهين عن ألمنكر ؟؟؛ يضربونهم ؛ويعتدون عليهم ؛وقد حصل ذلك ؛أمامي في ألمدينة ألمنورة ؛عندما صلينا في باحة ألحرم ألمدني في ألمدينة ألمنورة ؛ ضربونا بالعصي ومنعونا من ألصلاة ؛ويطلقون على ألشيعة بالرافضة ؛وقد سمعت نفس هذه ألشعارات في كثير من ألدول ألعربية؟؟ ؟؟بينما يعيش أتباع ألمذاهب ألأسلامية في معظم بلاد ألعالم ؛على أنهم مواطنون لهم حقوقهم ألمتساوية في ألعبادة وألعمل وممارسة طقوسهم ألدينية ؛بحرية تامة؟؟. صدرت عدة فتاوي بتكفير كثير من ألأقليات ألدينية في عالمنا ألعربي وألأسلامي؟؟.ولكننا لم نسمع حصول هذه ألأعمال ألبربرية في

أوربا أو أمريكا وغيرها من دول ألعالم ؛وسمحوا بحرية ألعبادة وتشكيل مؤسسات دينية .انني اتحدى أن تسمح ألسعودية أو مصر أوغيرها بألسماح للأقليات ألدينية ممارسة عباداتها لأعتبارات مذهبية؟؟.لم نسمع أن هندوسي ذبح بوذي وألعكس بالعكس ؛فعدد ألأديان وألمذاهب وألأعراق في ألهند ؛وفي ألكثير من دول ألعالم ؛لها كامل ألحقوق بممارسة طقوسها ألدينية ؛ألا في ألبلاد ألعربية وألأسلامية ؛وخذو مثلا ألتنظيمات ألأرهابية كالقاعدة وألدولة ألأسلامية وأخواتها ؛ألتي تمولها ألوهابية ألخليجية ؛تقطع رؤوس الأبرياء ؛ وتغتصب ألنساء ؛وتعتدي على ألأطفال جنسيا ؛لأسباب دينية مذهبية ؛كما حصل ؛عندما سقطت ألموصل على يد مايسمى بالدولة ألأسلامية ؛فقد ذبحوا ألشيعة وألأزيدية وألشبك وألمسيحين وألصائبة ؛بدم بارد؟؟. وتناسوا أن فرض ألأديان بقوة ألسلاح تتعارض مع شرعة ألسماء؟؟.جاء في ألقرآن ألمجيد { لاأكره في ألدين قد تبين ألرشد من ألغي ؛من شاء فليؤمن ومن شاء فاليكفر ؟؟} ؛وفي مكان آخر { ولو شاء ربك لأمن من في ألأرض كلهم جميعا؛ أفأنت تكره ألناس حتى يكونوا مؤمنين…}.أن فرض ألأفكار ألدينية وألوضعية ؛بالقوة وجهان لعملة واحدة ؛أليهود وألنصاري ؛مارسوا نفس ألسياسات ؛عبر ألأجيال ؛فاليهود يقولون نحن شعب ألله ألمختار ؛ولكنهم يقتلون عباد ألله دون وجه حق ؟؟والمسيحيون مارسوا ذلك في ألحروب ألبينية { ألبرتوستانت وألكاثوليك وألكنيسة ألأنكليزية}.ألحروب ألصليبية أستمرت لمئات ألسنين ؛راح ضحيتها عشرات ألملايين عبر ألعصور ؟؟.د.عبد الحميد ذرب