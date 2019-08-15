أمريكا تبني مهبطاً جديداً للطيران في غربي كوردستان‎

أكد مصدر كوردي سوري مطلع، أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت ببناء مهبط للطائرات المروحية جنوب مدينة رأس العين/ سرى كانيه بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقال المصدر لـ إن «آليات التحالف الدولي الثقيلة بدأت ببناء مهبط للطائرات المروحية في موقع تل الأرقم جنوب سري كانية / رأس العين حيث تقوم تلك الآليات بنقل كميات كبيرة من المواد إلى الموقع».

وأضاف أن «شحنة جديدة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية واللوجستية، وصلت مؤخراً إلى المناطق الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها)».

وكان مصدرمصدر كوردي سوري مطلع، قد أكد في وقت سابق أن قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تنشئ نقطة مراقبة جديدة على الحدود مع تركيا.

المصدر الذي رفض الكشف عن هويته قال إن «التحالف الدولي ينشئ نقطة مراقبة جديدة قرب بلدة الدرباسية على الحدود مع تركيا بعد إطلاق الجانب التركي عدة قذائف على سرى كانيه/ رأس العين وريفها مؤخراً».

وأضاف أن «تعزيزات جديدة لقوات قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي وصلت إلى الدرباسية والى قرى في ريف سرى كانيه/ رأس العين الغربي».

المصدر أشار إلى «تمركز قوات من قوات سوريا الديمقراطية ضمن أحياء رأس العين ووضع القناصة في المباني العالية».

وأوضح أن «الهدف من إقامة نقطة مراقبة جديدة للتحالف الدولي هو ردع الجانب التركي عن القيام بعملية عسكرية في شمال شرق سوريا، إذ أن التهديدات التركية مترافقة بتحضيرات فعلية وتعزيزات كبيرة».