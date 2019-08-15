الحرس الثوري يشيد بتشكيل “قوات شعبية” في العراق و”هزيمة” السياسة الامريكية

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن حزب الله اكتسب قدرات في سوريا تمكنه من القضاء على إسرائيل وحده في أي حرب محتملة، مشيداً بتشكيل “قوات شعبية” في العراق.

واضاف سلامي ان “حزب الله اكتسب بفضل خوضه حربا بالوكالة في سوريا قدرة تمكنه لوحده من القضاء على إسرائيل في أي حرب محتملة”.

وتابع ان “التفاوض مع أمريكا منطق نسيه الشعب الإيراني وأزاله من ذهنه، وان كل ما يتفوه به العدو هو وصفة لأجل أن يلحق الهزيمة بنا”، مردفا ان “التفاوض خدعة وليست طريقا للحل والعدو يزيد من الضغوط والمطالب خلال الحوار ويسعى إلى فرض الاستسلام علينا”.

واردف سلامي ان “العدو كان يريد الحد من نفوذ إيران الإقليمي من خلال فرض مؤامرة التكفيريين على المنطقة، وان سياسة العدو في المنطقة أدت إلى زيادة نفوذ إيران وتشكيل جبهة موحدة أمام الكيان الصهيوني”.

واكد ان “تشكل قوات شعبية في العراق وهزيمة السياسة الأمريكية في اليمن يدل على خطأ سياسة العدو التي ينتهجها مع إيران، وبانتهاج الصمود سنقضي على الفقر في إيران وسنطور قدراتنا العسكرية والدفاعية، وسنكون قبل أن يصل العدو إلى أي مكان ولن نسمح أن تكون المنطقة مكانا يجول فيه كيفما يشاء”.