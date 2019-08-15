الخارجية البريطانية: على إيران الالتزام بتعهداتها الخاصة بناقلة النفط “غريس 1”

قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه يجب على طهران الالتزام بتعهداتها الخاصة بناقلة النفط “غريس-1″، وعدم السماح لها بالتوجه إلى سوريا.

وأكد ناطق باسم الخارجية البريطانية أن “حكومة جبل طارق تلقت من إيران ضمانات بأن {غريس-1} لن تتوجه إلى سوريا، وعلى إيران أن تلتزم بالتعهدات التي قدمتها”.

وأضاف قائلا: “لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لإيران، أو أي جهة أخرى، بالالتفاف حول العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه”.