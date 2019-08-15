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السلطات العراقية تصدر توضيحا بشأن “استيلاء” البيشمركة على سيطرة بمتنازع عليها

نفت خلية الإعلام الأمني يوم الاربعاء “استيلاء” قوات البيشمركة على سيطرة في قضاء مخمور المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

واوضح الخلية في بيان اليوم، ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو في سيطرة مخمور يبين ان هذه السيطرة تم الاستيلاء عليها من قبل قوة من البيشمركة”.

واردف البيان بالقول ان “الجهات التي تروج لهذا الفيديو تحاول خلط الأوراق، لكون هذه السيطرة يتواجد فيها الآن قطعات الفرقة ١٤ في الجيش العراقي”.

وتابع البيان ان “ما نشر هو حادث قديم تمت معالجته في وقتها، وهنا ندعو الجميع الى توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات، والتأكد من الجهات المختصة بالشأن الأمني”.

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