اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، ضبط وإتلاف ثلاث برادات من الطماطم الممنوعة من الاستيراد في الشيب الحدودي،

وقالت الهيئة في بيان نسخة منه، إنه “بإشراف لجنة ممثله من الكمرك المدني والعسكري والزراعة والامن الوطني والبحث والتحري تم اتلاف حمولة ثلاث بردات من محصول الطاطم الممنوع استيرادها في منفذ الشيب الحدودي، في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية لتشجيع للمنتج المحلي” .

واضافت الهيئة، أن “اللجنة المشكلة قامت بمصادرة الشحنة وإتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقأ للتعليمات والضوابط النافذة”.محليات

2019-08-15 | 18:28

المنافذ: ضبط وأتلاف ثلاث برادات من الطماطم الممنوعة من الاستيراد في الشيب

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اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، ضبط وإتلاف ثلاث برادات من الطماطم الممنوعة من الاستيراد في الشيب الحدودي،

وقالت الهيئة في بيان إنه “بإشراف لجنة ممثله من الكمرك المدني والعسكري والزراعة والامن الوطني والبحث والتحري تم اتلاف حمولة ثلاث بردات من محصول الطاطم الممنوع استيرادها في منفذ الشيب الحدودي، في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية لتشجيع للمنتج المحلي” .

واضافت الهيئة، أن “اللجنة المشكلة قامت بمصادرة الشحنة وإتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقأ للتعليمات والضوابط النافذة”.