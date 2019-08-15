Posted on by

“النجباء” تنأى بنفسها عن مطالبة قيادي لها بحل الجيش العراقي

وصفت حركة “النجباء” احدى الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي يوم الاربعاء مطالبة القيادي في الحركة يوسف الناصري بحل الجيش العراقي بأنه “رأي غير موفق”.

وقال معاون الأمين العام للحركة والمتحدث باسمها نصر الشمري في بيان اليوم، “نحن الشخص الوحيد المخول بالتصريح باسم الحركة”.

واضاف ان “هذا الكلام لا يمثل موقف الحركة وانما هو رأي شخصي للناصري ونراه رأيا غير موفق فلا توجد دولة ولا بقاء لها من دون وجود الجيش قطعا”.

واستدرك الشمري القول “نعم طالبنا ونطالب بإجراء الكثير من الاصلاحات في المؤسسة العسكرية على اساس المهنية والنزاهة والكفاءة والولاء للوطن وهذه مطالب ضرورية جدا”.

وكان الناصري قد خرج امس على احدى شاشات القنوات الفضائية في مقابلة امس الثلاثاء قائلا “اطالب بإعادة بناء الاجهزة الامنية من جديد، واطالب بحل الجيش العراقي وباعتبار ان الحشد الشعبي هو الجيش الاول في العراق وليس رديفا وليكن هو وزارة لحماية امن ومستقبل العراق استراتيجيا لسنا بحاجة الى من يعطي الف دولار لكي يكون جنديا وعندما تحدث حادثة يلقي بملابسه وبندقيته ويهرب، ومثل هكذا جيش مرتزق وليس اصيلا”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close