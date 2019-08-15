“النجباء” تنأى بنفسها عن مطالبة قيادي لها بحل الجيش العراقي

وصفت حركة “النجباء” احدى الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي يوم الاربعاء مطالبة القيادي في الحركة يوسف الناصري بحل الجيش العراقي بأنه “رأي غير موفق”.

وقال معاون الأمين العام للحركة والمتحدث باسمها نصر الشمري في بيان اليوم، “نحن الشخص الوحيد المخول بالتصريح باسم الحركة”.

واضاف ان “هذا الكلام لا يمثل موقف الحركة وانما هو رأي شخصي للناصري ونراه رأيا غير موفق فلا توجد دولة ولا بقاء لها من دون وجود الجيش قطعا”.

واستدرك الشمري القول “نعم طالبنا ونطالب بإجراء الكثير من الاصلاحات في المؤسسة العسكرية على اساس المهنية والنزاهة والكفاءة والولاء للوطن وهذه مطالب ضرورية جدا”.

وكان الناصري قد خرج امس على احدى شاشات القنوات الفضائية في مقابلة امس الثلاثاء قائلا “اطالب بإعادة بناء الاجهزة الامنية من جديد، واطالب بحل الجيش العراقي وباعتبار ان الحشد الشعبي هو الجيش الاول في العراق وليس رديفا وليكن هو وزارة لحماية امن ومستقبل العراق استراتيجيا لسنا بحاجة الى من يعطي الف دولار لكي يكون جنديا وعندما تحدث حادثة يلقي بملابسه وبندقيته ويهرب، ومثل هكذا جيش مرتزق وليس اصيلا”.