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ايران تكشف عن زيارة وزير عراقي وتصدر توضيحاً بشأن إلغاء التأشيرة

افاد وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي بأن إلغاء التأشيرة في زيارة الأربعين لايعني عدم وجود حصة لعدد الزوار، مؤكدا على تحديد سقف لذلك.

وصرح وزير الداخلية على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء انه “في ايام الاربعين سيتم إلغاء تأشيرة الدخول الى العراق، وبطبيعة الحال فان ذلك لا يعني عدم وجود رقابة وعدم وجود حصة لعدد الزوار، ومن المؤكد سنحدد سقفا لذلك”.

وتابع قائلا ان “وزير الداخلية العراقي سيزور ايران يوم الاحد المقبل، وسنتحدث أكثر في اجتماع مشترك”.

واضاف رحماني فضلي “سنبحث في الاجتماع المشترك مع وزير الداخلية العراقي انشاء منافذ حدودية جديدة خلال زيارة الأربعين وظروف خاصة في ايام عاشوراء وتاسوعاء”.

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