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بيان استنكار للنائب منتهى الطليباوي ماصدر مؤخرا من تصريحات اعلامية من بعض الجهات المغرضة ،

استنكرت النائب “منتهى جبر الطليباوي” عضو مجلس النواب العراقي ، ماصدر مؤخرا من تصريحات اعلامية من بعض الجهات المغرضة ، ضد جيشنا العراقي الباسل، والذي تم وصفه بوصف لا يليق باسمه وتاريخه ومواقفه الوطنية المشرفة ،
ورفضت الطليباوي: رفضا قاطعا بما صدرعن المدعو يوسف الناصري يوم أمس الأحد ،من خبر ضمنته إساءة بالغة بحق جيشنا البطل، الذي سطر اروع الملاحم الخالدة ،عبر افتراءات وأكاذيب لا تمت بصلة لأخلاقيات المجتمع العراقي مطلقا، ولا لشرف المصداقية الملتزمة ،
والامانة الموضوعية والوطنية،
واضافت: وعليه نطالب الجهات المسؤولة في الدولة والحكومة، باتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق كل من يسيء الى اسم هذه المؤسسة الوطنية، التي يحاول بعض المغرصين النيل و التشهير والإساءة لاسم ومكانة الجيش العراقي، وتاريخه المشرف الوطني في الدفاع عن العراق والمقدسات.

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