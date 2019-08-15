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تركيا تتفاوض مع الحكومة العراقية على عودة نساء واطفال داعش

اعلنت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن بلادهم اجرت محادثات من اجل عودة النساء والاطفال الاتراك الذين كان ازواجهم وآباهم ينتمون الى تنظيم داعش الارهابي .

وذكر موقع غازيت دوفار التركي في تقرير ترجمته أن ما لايقل عن 400 امرأة و 280 طفلا تركيا من داعش يعيشون في مخيمات وسجون داخل الاراضي العراقية، في حين أعيد ما يقرب من 250 طفلاً إلى تركيا وهم يخضعون حاليًا للعلاج النفسي”.

واضاف التقرير أن ” المسؤولين العراقيين قد يسمحون بعودة النساء والاطفال الدواعش الى تركيا، لكن من غير المتوقع تسليم نحو 300 من مقاتلي داعش الأتراك الذكور إلى أنقرة “.

يذكر أنه في حال اعلان شخص من داعش انه تركي الجنسية يتم إخطار المسؤولين من أنقرة ويقومون بالبحث للتحقق من الهوية ، اما بالنسبة للأطفال ، فتستخدم السلطات التركية اختبارات الحمض النووي إذا تم التحقق من هويات آبائهم أو أمهاتهم.

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