علاقة سيف ونشيد المارينز .. بأجداد الطاغية أردوغان **

صورة أرشيفية لمجندة من المارينز تراقب ما حولها

تؤكد المصادر والاحداث التاريخية بأن مهنة العثمانيين كانت السلب والنهب في البر والقرصنة في البحر ، ففي ليبيا التي كانت بعض مدنها شبه مستعمرة لهم ، أعتاد والي طرابلس أن يغيير على السفن ويقرصنها ويغنم ما تحمله من بضائع وأموال ثم يقوم باستعباد الرجال والنساء وبيعهم كسبايا وعبيد ؟

وعندما فعلوا ذلك مع سفينة تجارية أميركية رفض الرئيس الأميركي الابي “توماس جيفرسون”

دفع الفدية قائلاً بأنه يعرف كيف سيؤدبهم وينهي دولتهم ؟

وفعلاً قام بإرسال أسطول حربي إستطاع أن يغزو مدينة درنة الليبية عام 1805 واخضع الوالي العثماني “يوسف باشا القرمنلي” إلى شروطه وبعد إذلاله قام بعزله ؟

تابعوا الفيديو أدناه فهو يشرح لكم بقية القصة ، وعلاقة سيف ونشيد المارينز بأجداد الطاغية أردوغان ، نقلاً عن قناة الحرة ، سلام ؟

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