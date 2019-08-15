قضية حل الجيش العراقي تتفاعل واعلى سلطة عسكرية تطالب بالاعتذار وتتوعد

اثار تصريح القيادي في حركة “النجباء” رجل الدين يوسف الناصري حول مطالبته بحل الجيش العراقي ردود افعال داخلية واسعة على المستويين الشعبي والرسمي فقد نأت كل من حركته وهيئة الحشد الشعبي بنفسها عن تلك المطالبة، توعدت قيادة العمليات المشتركة اعلى سلطة عسكرية في العراق بمقاضاة كل من “يحاول الاساءة للجيش”.

وقال الفريق قوات خاصة الركن نائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير رشيد يار الله في بيان اليوم انه تفاجأ “بتصريح غريب من ” الشيخ يوسف الناصري” الذي اتهم الجيش بتهم قاسية تطعن بوطنيته ويطالب بحل الجيش”.

واضاف انه “هنا تبين قيادة العمليات المشتركة استنكارها لهذا التصريح الغريب وتطالب صاحبه بسحبه والاعتذار عنه، لان هذا التصريح لا يشكل إساءه للجيش العراقي فحسب وإنما لكل الشهداء والمضحين من أبناءه ولعموم الشعب العراقي الذي يقدس جيشه الذي هو جيش الوطن والمواطن وقدم التضحيات الكبيرة لحماية العراق وشعبه”.

واردف الفريق يار الله بالقول “يؤكد أبناؤكم في الجيش العراقي انهم الحصن الحصين لحماية الدولة والوطن والمصالح العليا للعراق وامن شعبه واهدافه الحيوية يدا بيد مع جميع القوات الامنية من الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب وقوات وزارة الداخلية والبيشمركة والاجهزة الامنية والاستخبارية كافة”.

ولفت الى ان “قيادة العمليات المشتركة تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق من يحاول الاساءة للجيش العراقي والقوات الامنية العراقية”.

وكانت مديرية الاعلام في الحشد الشعبي قد عدت في وقت سابق من اليوم مطالبة رجل الدين المقرب من حركة “النجباء” يوسف الناصري بحل الجيش العراقي “اساءة تعبر عن وجهة نظره الشخصية”.

وكان الناصري قد خرج على احدى شاشات القنوات الفضائية في مقابلة امس الثلاثاء قائلا “اطالب بإعادة بناء الاجهزة الامنية من جديد، واطالب بحل الجيش العراقي وباعتبار ان الحشد الشعبي هو الجيش الاول في العراق وليس رديفا وليكن هو وزارة لحماية امن ومستقبل العراق استراتيجيا لسنا بحاجة الى من يعطي الف دولار لكي يكون جنديا وعندما تحدث حادثة يلقي بملابسه وبندقيته ويهرب، ومثل هكذا جيش مرتزق وليس اصيلا”.

و وصفت حركة “النجباء” احدى الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي في وقت سابق من اليوم مطالبة القيادي في الحركة يوسف الناصري بحل الجيش العراقي بأنه “رأي غير موفق”.